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Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост к юаню
Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост к юаню - 23.12.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже усиливает рост к юаню
Рубль усиливает рост против юаня на Московской бирже, продолжая укрепляться третью сессию подряд, следует из данных торгов. | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T17:42+0300
2024-12-23T17:42+0300
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост против юаня на Московской бирже, продолжая укрепляться третью сессию подряд, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск падал на 27 копеек - до 13,69 рубля. Снижение составляет 1,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,64-13,96 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,8 миллиарда рублей, что немного ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,508 против 7,308 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,7%. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ Рубль в понедельник развивает успех предыдущих сессий на Мосбирже. При этом курс юаня сползает уже третью сессию подряд - в направлении уровня 13,5 рубля, выше которого он торгуется уже две недели. "Фактор налогового периода может выступать главной причиной сегодняшнего подорожания рубля. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 декабря, для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка составила 0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,83% накануне. При этом внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск снижалась на 0,2% - до 72,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Несмотря сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс доллара к концу следующего года может составить 108-110 рублей. На следующей неделе курс доллара, вероятно, останется в коридоре 100-105 рублей, юаня – 13,7-14,4 рубля", - добавила она. В свою очередь Бабин полагает, что юань, скорее всего, уже в среду перейдет к восстановлению с ближайшей целью роста в район 14 рублей.
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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, Мосбиржа, юань
МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рубль усиливает рост против юаня на Московской бирже, продолжая укрепляться третью сессию подряд, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.27 мск падал на 27 копеек - до 13,69 рубля. Снижение составляет 1,9%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,64-13,96 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,8 миллиарда рублей, что немного ниже аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 102,78 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,508 против 7,308 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 2,7%.
Рубль в понедельник развивает успех предыдущих сессий на Мосбирже. При этом курс юаня сползает уже третью сессию подряд - в направлении уровня 13,5 рубля, выше которого он торгуется уже две недели.
"Фактор налогового периода может выступать главной причиной сегодняшнего подорожания рубля. Пик фискальных платежей экспортеров приходится на 25 декабря, для этих целей они продают иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
При этом юаневая ставка денежного рынка составила 0,35% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,83% накануне.
При этом внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.25 мск снижалась на 0,2% - до 72,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5%, до 108,1 пункта.
Несмотря сохранение ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу, уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю, отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта. Мы уточнили наши прогнозы с учетом более низких цен на нефть и ожидаем, что курс доллара к концу следующего года может составить 108-110 рублей. На следующей неделе курс доллара, вероятно, останется в коридоре 100-105 рублей, юаня – 13,7-14,4 рубля", - добавила она.
В свою очередь Бабин полагает, что юань, скорее всего, уже в среду перейдет к восстановлению с ближайшей целью роста в район 14 рублей.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 24 декабря