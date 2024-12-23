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Рубль на Мосбирже вырос к юаню третий день подряд

Рубль на Мосбирже вырос к юаню третий день подряд - 23.12.2024, ПРАЙМ

Рубль на Мосбирже вырос к юаню третий день подряд

Рубль в понедельник вновь вырос к юаню на Московской бирже, китайская валюта закрепляется ниже 14 рублей, следует из данных торгов. Рост продолжался третью... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T21:29+0300

2024-12-23T21:29+0300

2024-12-23T21:29+0300

китайский юань

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Рубль в понедельник вновь вырос к юаню на Московской бирже, китайская валюта закрепляется ниже 14 рублей, следует из данных торгов. Рост продолжался третью сессию подряд. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 12 копеек - до 13,85 рубля. Объем торгов с расчетами "завтра" составил 126,1 миллиарда рублей. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 103,1 рубля. ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА Рубль в понедельник торговался в плюсе, наращивая успехи против юаня на Мосбирже. При этом курс китайской валюты сползал третью сессию подряд - в направлении уровня 13,5 рубля, выше которого он торгуется уже две недели. "Судя по всему, ЦБ РФ сделал выбор в пользу более стабильной траектории ставки. Вероятно, ключевая ставка останется на текущем уровне весь 2025 год, если не будет изменений в банковском регулировании. Уровень процентных ставок остается высоким, что оказывает поддержку рублю", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Стоимость нефти к 21.15 мск снижалась на 0,6% - до 72,1 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,4%, до 108,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Приближение пика налогового периода (25 декабря) все же возымело эффект – экспортеры продают дополнительные объемы иностранной валюты, увеличивая ее предложение на рынке, отмечает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Главным фактором давления на рубль остается сезонность – компании, граждане, а также бюджеты всех уровней увеличивают свои расходы перед окончанием года, растет и физический спрос на иностранные деньги со стороны тех, кто планирует выезжать за рубеж в праздники. Краткосрочно ждем юань в диапазоне 13,5-14,2 рубля, доллар – 100-103 рубля", - оценивает он. Номинально решение ЦБ не повышать ключевую ставку негативно для рубля, но в моменте российская валюта могла получить поддержку от перетока средств в локальные активы, учитывая текущее ралли на фондовом рынке, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Курс юаня вернулся в район 13,8 рубля в рамках отскока, но в дальнейшем он способен вновь уйти ближе к 13,6 рубля, отчасти и на фоне налогового периода, когда экспортеры наращивают продажу валюты", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, мосбиржа, юань, курсы валют