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Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли
Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли - 23.12.2024, ПРАЙМ
Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли
Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном позволит российскому бизнесу экономить ежегодно около 300 миллионов долларов на пошлинах. Об этом... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T12:46+0300
2024-12-23T12:46+0300
спецоперация на украине
россия
иран
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном позволит российскому бизнесу экономить ежегодно около 300 миллионов долларов на пошлинах. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук."Мы ожидаем, что в 2025 году оно должно вступить в силу, но даже на фоне этого соглашения торговля между двумя странами растет, за девять месяцев текущего года она выросла уже на 14,7%, достигнув 3,3 миллиарда долларов США. Это очень хороший рост", - отметил он в беседе с журналистами.Оверчук выразил надежду, что соглашение вступит в силу в 2025 году, что способствует увеличению объема торговли между двумя странами. Вице-премьер отметил, что с вступлением соглашения в силу более 90% товарных позиций будут открыты, что обеспечит хорошие возможности для роста торговли.
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россия, иран, еаэс
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ИРАН, ЕАЭС
12:46 23.12.2024
 
Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли

Оверчук: соглашение ЕАЭС и Ирана о ЗСТ позволит России экономить на пошлинах

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном позволит российскому бизнесу экономить ежегодно около 300 миллионов долларов на пошлинах. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"Мы ожидаем, что в 2025 году оно должно вступить в силу, но даже на фоне этого соглашения торговля между двумя странами растет, за девять месяцев текущего года она выросла уже на 14,7%, достигнув 3,3 миллиарда долларов США. Это очень хороший рост", - отметил он в беседе с журналистами.
Оверчук выразил надежду, что соглашение вступит в силу в 2025 году, что способствует увеличению объема торговли между двумя странами. Вице-премьер отметил, что с вступлением соглашения в силу более 90% товарных позиций будут открыты, что обеспечит хорошие возможности для роста торговли.
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