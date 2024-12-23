https://1prime.ru/20241223/soglashenie-853795937.html

Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли

Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли - 23.12.2024, ПРАЙМ

Оверчук оценил соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли

Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном позволит российскому бизнесу экономить ежегодно около 300 миллионов долларов на пошлинах. Об этом... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T12:46+0300

2024-12-23T12:46+0300

2024-12-23T12:46+0300

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном позволит российскому бизнесу экономить ежегодно около 300 миллионов долларов на пошлинах. Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук."Мы ожидаем, что в 2025 году оно должно вступить в силу, но даже на фоне этого соглашения торговля между двумя странами растет, за девять месяцев текущего года она выросла уже на 14,7%, достигнув 3,3 миллиарда долларов США. Это очень хороший рост", - отметил он в беседе с журналистами.Оверчук выразил надежду, что соглашение вступит в силу в 2025 году, что способствует увеличению объема торговли между двумя странами. Вице-премьер отметил, что с вступлением соглашения в силу более 90% товарных позиций будут открыты, что обеспечит хорошие возможности для роста торговли.

https://1prime.ru/20241223/iran-853794236.html

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