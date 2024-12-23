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Названы ТОП-10 самых интересных новых внедорожников 2025 года - 23.12.2024, ПРАЙМ
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Названы ТОП-10 самых интересных новых внедорожников 2025 года
Названы ТОП-10 самых интересных новых внедорожников 2025 года - 23.12.2024, ПРАЙМ
Названы ТОП-10 самых интересных новых внедорожников 2025 года
Наступающий год обещает стать знаковым для сегмента внедорожников, предлагая широкий спектр моделей — от электрических новинок до мощных гибридов, и среди самых | 23.12.2024, ПРАЙМ
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2024-12-23T11:53+0300
авто
внедорожники
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Наступающий год обещает стать знаковым для сегмента внедорожников, предлагая широкий спектр моделей — от электрических новинок до мощных гибридов, и среди самых обсуждаемых автомобилей — первый полностью электрический Ferrari, известный под кодовым названием F244. Об этом пишет 32CARS.RU.Как отмечается, эта машина станет символом перехода Ferrari в эпоху электромобилей, предложив дизайн, сочетающий черты Maserati Levante и Ferrari Roma.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramToyotaпредставит шестое поколение 4Runner на платформе GA-F. У него новый турбированный четырехцилиндровый двигатель с гибридной надстройкой. Версии TRD Pro и Trailhunter предназначены для экстремального бездорожья.Cadillac выпустит модель Lyriq-V. Это первый электрический внедорожник в линейке V-серии. Его мощность свыше 600 лошадиных сил. У машины премиальное оснащение. Дебют запланирован на весну 2025 года обновленные версии TrailSport и TrailSport Elite. Она оснащена новым двигателем DOHC V6, улучшенная внедорожная проходимость и комфортный салон.Также к знаковым новинка 2025 года издание отнесло Tesla Model Y Juniper, Ford Expedition Tremor, Lucid Gravity Grand Touring, Kia EV9 GT, BMW iX3 и Jeep Recon.Как отмечается, наступающий год станет годом новаторства и разнообразия для сегмента внедорожников, объединяя производительность, экологичность и технологии.
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авто, внедорожники
Авто, внедорожники
11:53 23.12.2024
 
Названы ТОП-10 самых интересных новых внедорожников 2025 года

В список самых ожидаемых внедорожников наступающего года вошли Ferrari и Kia

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Наступающий год обещает стать знаковым для сегмента внедорожников, предлагая широкий спектр моделей — от электрических новинок до мощных гибридов, и среди самых обсуждаемых автомобилей — первый полностью электрический Ferrari, известный под кодовым названием F244. Об этом пишет 32CARS.RU.
Как отмечается, эта машина станет символом перехода Ferrari в эпоху электромобилей, предложив дизайн, сочетающий черты Maserati Levante и Ferrari Roma.
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Toyotaпредставит шестое поколение 4Runner на платформе GA-F. У него новый турбированный четырехцилиндровый двигатель с гибридной надстройкой. Версии TRD Pro и Trailhunter предназначены для экстремального бездорожья.
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Cadillac выпустит модель Lyriq-V. Это первый электрический внедорожник в линейке V-серии. Его мощность свыше 600 лошадиных сил. У машины премиальное оснащение. Дебют запланирован на весну 2025 года обновленные версии TrailSport и TrailSport Elite. Она оснащена новым двигателем DOHC V6, улучшенная внедорожная проходимость и комфортный салон.
Также к знаковым новинка 2025 года издание отнесло Tesla Model Y Juniper, Ford Expedition Tremor, Lucid Gravity Grand Touring, Kia EV9 GT, BMW iX3 и Jeep Recon.
Как отмечается, наступающий год станет годом новаторства и разнообразия для сегмента внедорожников, объединяя производительность, экологичность и технологии.
 
Автовнедорожники
 
 
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