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"АвтоВАЗ" начал производство Lada Niva Sport

"АвтоВАЗ" начал производство Lada Niva Sport - 23.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" начал производство Lada Niva Sport

Компания "АвтоВАЗ" начала производство внедорожников Lada Niva Sport на площадке дочернего предприятия ООО "Лада Спорт", сообщила пресс-служба. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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автоваз

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" начала производство внедорожников Lada Niva Sport на площадке дочернего предприятия ООО "Лада Спорт", сообщила пресс-служба. "На дочернем предприятии АВТОВАЗа ООО "Лада Спорт" началось промышленное производство внедорожников LADA NIVA Sport. LADA NIVA Sport - новая модель, в которой объединяется легендарная проходимость NIVA и технологии, опробованные в соревнованиях российского и международного уровня", - говорится в сообщении. Как отмечает автопроизводитель, первым этапом промышленного производства станет всестороннее тестирование и подтверждение проектных характеристик на функциональных подразделениях "АвтоВАЗа". От оригинальной Niva новинку отличают спортивные настройки подвески и тормозов, а также 16-клапанный двигатель на 122 лошадиные силы. Также автомобиль будет обладать контрастным гоночным интерьером. "Получив повышенную динамику и управляемость, LADA NIVA Sport сохранила высокий уровень надежности, свойственный внедорожникам бренда", - добавили в "АвтоВАЗе". Производственная технология предусматривает поставку окрашенных кузовов на конвейер "Лада Спорт" с последующей индивидуальной сборкой. "Информация о сроках начала поставок серийных автомобилей в дилерскую сеть, а также о ценах и комплектациях будет опубликована позже", - уточняет пресс-служба компании.

https://1prime.ru/20241221/lada-niva-legend-853770778.html

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автоваз, авто