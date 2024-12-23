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"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть

"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть - 23.12.2024, ПРАЙМ

"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть

Украинские командиры отправляют солдат на бессмысленные действия в Запорожской области, солдаты рискуют жизнями и тратят ресурсы на участки, которые можно... | 23.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-23T11:29+0300

2024-12-23T11:29+0300

2024-12-23T11:29+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украинские командиры отправляют солдат на бессмысленные действия в Запорожской области, солдаты рискуют жизнями и тратят ресурсы на участки, которые можно назвать захолустье, при этом ключевые опорные пункты ВСУ в Донбассе испытывают натиск российской армии, пишет американское издание Forbes.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критикует украинское военное планирование. Она обвиняет старших офицеров в провале и разложении армии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем, как отмечается, украинские силы в Каменском подвергаются атакам российских беспилотников и находятся под угрозой отступления или уничтожения.Безуглая обвинила в провале старших офицеров. "Армия разваливается и разлагается именно из-за качества управления и решений, принимаемых на самом верху", — подчеркнула она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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