Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть - 23.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241223/vsu-853794106.html
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть - 23.12.2024, ПРАЙМ
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть
Украинские командиры отправляют солдат на бессмысленные действия в Запорожской области, солдаты рискуют жизнями и тратят ресурсы на участки, которые можно... | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T11:29+0300
2024-12-23T11:29+0300
спецоперация на украине
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_0:0:4000:2251_1920x0_80_0_0_59cd42a7b0aeb2813df0c12b2086c089.jpg
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украинские командиры отправляют солдат на бессмысленные действия в Запорожской области, солдаты рискуют жизнями и тратят ресурсы на участки, которые можно назвать захолустье, при этом ключевые опорные пункты ВСУ в Донбассе испытывают натиск российской армии, пишет американское издание Forbes.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критикует украинское военное планирование. Она обвиняет старших офицеров в провале и разложении армии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем временем, как отмечается, украинские силы в Каменском подвергаются атакам российских беспилотников и находятся под угрозой отступления или уничтожения.Безуглая обвинила в провале старших офицеров. "Армия разваливается и разлагается именно из-за качества управления и решений, принимаемых на самом верху", — подчеркнула она.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20241222/udary-853782610.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/05/841240535_342:0:3899:2668_1920x0_80_0_0_b297f1cf2eca2be7d91f127353cf2b4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
11:29 23.12.2024
 
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть

Forbes: командиры в Запорожье отправили солдат ВСУ на бессмысленную смерть

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Украинские командиры отправляют солдат на бессмысленные действия в Запорожской области, солдаты рискуют жизнями и тратят ресурсы на участки, которые можно назвать захолустье, при этом ключевые опорные пункты ВСУ в Донбассе испытывают натиск российской армии, пишет американское издание Forbes.
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая критикует украинское военное планирование. Она обвиняет старших офицеров в провале и разложении армии.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Тем временем, как отмечается, украинские силы в Каменском подвергаются атакам российских беспилотников и находятся под угрозой отступления или уничтожения.
Последствия атаки БПЛА в Казани - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
"Стопроцентный терроризм": в США прокомментировали удары ВСУ по России
Вчера, 23:45
Безуглая обвинила в провале старших офицеров. "Армия разваливается и разлагается именно из-за качества управления и решений, принимаемых на самом верху", — подчеркнула она.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала