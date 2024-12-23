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На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов
На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов - 23.12.2024, ПРАЙМ
На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов
Массовый выброс дельфинов зафиксирован в Краснодарском крае в результате разлива нефтепродуктов на фоне ЧП с танкерами компании "Волгонефть". Об этом сообщается | 23.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-23T10:49+0300
2024-12-23T10:49+0300
2024-12-23T10:49+0300
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КРАСНОДАР, 23 дек - ПРАЙМ. Массовый выброс дельфинов зафиксирован в Краснодарском крае в результате разлива нефтепродуктов на фоне ЧП с танкерами компании "Волгонефть". Об этом сообщается в в Telegram-канале научно-экологического центра "Дельфа"."Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!" - отмечается в сообщении центра.У двух найденных самок были обнаружены кровь, пена в горле и дыхале. Были взяты пробы для исследования причин смерти, включая возможную отравление мазутом или рыбой, инфекцию, а также внутренние травмы. Специалисты подчеркивают необходимость проведения расследования и вскрытия для выяснения точной причины смерти дельфинов.Крушение двух танкеров компании "Волгонефть" произошло в Керченском проливе 15 декабря, 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По предварительным данным, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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россия, дельфины, нефть
Происшествия, РОССИЯ, дельфины, Нефть
На Кубани зафиксировали массовый выброс дельфинов
На Кубани после разлива нефтепродуктов зафиксировали массовый выброс дельфинов
КРАСНОДАР, 23 дек - ПРАЙМ.
Массовый выброс дельфинов зафиксирован в Краснодарском крае в результате разлива нефтепродуктов на фоне ЧП с танкерами компании "Волгонефть". Об этом сообщается в в Telegram-канале научно-экологического центра "Дельфа"
.
"Выброс считается массовым при условии, когда минимум двух китообразных (не пара мать + детеныш) выбросились в одном месте и в одно время. На прибрежной территории Краснодарского края
такие случае крайне редки. Это чрезвычайно тревожная ситуация!" - отмечается в сообщении центра.
У двух найденных самок были обнаружены кровь, пена в горле и дыхале. Были взяты пробы для исследования причин смерти, включая возможную отравление мазутом или рыбой, инфекцию, а также внутренние травмы. Специалисты подчеркивают необходимость проведения расследования и вскрытия для выяснения точной причины смерти дельфинов.
Крушение двух танкеров компании "Волгонефть" произошло в Керченском проливе 15 декабря, 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По предварительным данным, в Черное море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
В Черном море из-за крушения танкеров произошел разлив нефтепродуктов