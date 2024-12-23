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Юань открыл торги в понедельник снижением

Юань открыл торги в понедельник снижением - 23.12.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги в понедельник снижением

Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 13,89 рубля, следует из данных Московской биржи. | 23.12.2024, ПРАЙМ

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2024-12-23T10:05+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника растет к юаню: китайская валюта дешевеет до 13,89 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 7 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,89 рубля.

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