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Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП

Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП - 24.12.2024, ПРАЙМ

Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП

Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от манеры вождения и режимов эксплуатации авто, но и от того, насколько водитель бережет слабые... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T02:02+0300

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авто

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егор васильев

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от манеры вождения и режимов эксплуатации авто, но и от того, насколько водитель бережет слабые места таких трансмиссий, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Ни в коем случае не стоит пытаться одновременно пользоваться педалями газа и тормоза. "Часто в попытках слишком активно стартовать водители используют этот режим. Однако это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических деталей с последующим выходом из строя", - объясняет эксперт.Не стоит пытаться выезжать на бездорожье или на минимальной скорости забираться на подъем. У современных роботов и вариаторов это может привести к перегреву сцепления или ремня, что чревато механическими разрушениями.Такие же проблемы возникают при буксировке тяжелого прицепа или движении на перегруженном авто. Особенно если водитель пытается активно ускоряться и тормозить.При парковке на уклоне желательно сначала активировать стояночный тормоз и только потом включать режим Parking. Это снимет с коробки ненужную статическую нагрузку.Эксперт напомнил о необходимости своевременной замены масла. Это нужно делать в среднем один раз в 50 тысяч километров пробега, а если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то и чаще.“И, наконец, не стоит сразу после старта активно управлять автомобилем, резко ускоряясь и замедляясь. Особенно в холодное время года. Лучше сначала вести машину в щадящем режиме, чтобы дать возможность коробке прогреться”, - заключил Васильев.

https://1prime.ru/20241218/avto-853655446.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, авторынок рф, спрос на легковые авто, егор васильев