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Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП
Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП - 24.12.2024, ПРАЙМ
Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП
Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от манеры вождения и режимов эксплуатации авто, но и от того, насколько водитель бережет слабые... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T02:02+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от манеры вождения и режимов эксплуатации авто, но и от того, насколько водитель бережет слабые места таких трансмиссий, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Ни в коем случае не стоит пытаться одновременно пользоваться педалями газа и тормоза. "Часто в попытках слишком активно стартовать водители используют этот режим. Однако это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических деталей с последующим выходом из строя", - объясняет эксперт.Не стоит пытаться выезжать на бездорожье или на минимальной скорости забираться на подъем. У современных роботов и вариаторов это может привести к перегреву сцепления или ремня, что чревато механическими разрушениями.Такие же проблемы возникают при буксировке тяжелого прицепа или движении на перегруженном авто. Особенно если водитель пытается активно ускоряться и тормозить.При парковке на уклоне желательно сначала активировать стояночный тормоз и только потом включать режим Parking. Это снимет с коробки ненужную статическую нагрузку.Эксперт напомнил о необходимости своевременной замены масла. Это нужно делать в среднем один раз в 50 тысяч километров пробега, а если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то и чаще.“И, наконец, не стоит сразу после старта активно управлять автомобилем, резко ускоряясь и замедляясь. Особенно в холодное время года. Лучше сначала вести машину в щадящем режиме, чтобы дать возможность коробке прогреться”, - заключил Васильев.
https://1prime.ru/20241218/avto-853655446.html
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авто, авторынок рф, спрос на легковые авто, егор васильев
Авто, авторынок РФ, спрос на легковые авто, Егор Васильев
Шесть привычек водителей, которые убьют самую надежную АКПП
Автоэксперт Васильев назвал шесть привычек, которые убьют самую надежную АКПП
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Срок службы автоматической коробки передач зависит не только от манеры вождения и режимов эксплуатации авто, но и от того, насколько водитель бережет слабые места таких трансмиссий, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Ни в коем случае не стоит пытаться одновременно пользоваться педалями газа и тормоза.
"Часто в попытках слишком активно стартовать водители используют этот режим. Однако это приводит к увеличению нагрузки на трансмиссию из-за чего начинается ускоренный износ механических деталей с последующим выходом из строя", - объясняет эксперт.
Не стоит пытаться выезжать на бездорожье или на минимальной скорости забираться на подъем. У современных роботов и вариаторов это может привести к перегреву сцепления или ремня, что чревато механическими разрушениями.
Такие же проблемы возникают при буксировке тяжелого прицепа или движении на перегруженном авто. Особенно если водитель пытается активно ускоряться и тормозить.
При парковке на уклоне желательно сначала активировать стояночный тормоз и только потом включать режим Parking. Это снимет с коробки ненужную статическую нагрузку.
Эксперт напомнил о необходимости своевременной замены масла. Это нужно делать в среднем один раз в 50 тысяч километров пробега, а если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, то и чаще.
“И, наконец, не стоит сразу после старта активно управлять автомобилем, резко ускоряясь и замедляясь. Особенно в холодное время года. Лучше сначала вести машину в щадящем режиме, чтобы дать возможность коробке прогреться”, - заключил Васильев.
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