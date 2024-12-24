https://1prime.ru/20241224/avto-853802636.html

Это сигнал. Подержанные авто стали доступнее для россиян

Это сигнал. Подержанные авто стали доступнее для россиян - 24.12.2024, ПРАЙМ

Это сигнал. Подержанные авто стали доступнее для россиян

Подержанные автомобили-маркеры Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее жителям России за последние шесть месяцев, подсчитали специалисты сервиса Авто.ру... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:00+0300

2024-12-24T08:00+0300

2024-12-24T08:00+0300

авто.ру

lada niva legend

россия

авто

подержанные авто

https://cdnn.1prime.ru/img/84105/61/841056110_0:16:3585:2032_1920x0_80_0_0_c23263eb72c379c1ec4f6d4e94045e15.jpg

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Подержанные автомобили-маркеры Lada Vesta и Hyundai Solaris стали доступнее жителям России за последние шесть месяцев, подсчитали специалисты сервиса Авто.ру совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ruАвторы исследования обновили индекс доступности автомобилей с использованием средних цен на подержанные автомобили-маркеры — Hyundai Solaris и Lada Vesta, а также медианного заработка, который предлагают работодатели в вакансиях. Каждая единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе.По их данным, с июня по ноябрь 2024 года подержанные автомобили стали доступнее для россиян. Если в июне среднестатистический житель России мог приобрести Lada Vesta за 16,8 медианных зарплат, то к ноябрю индекс снизился на 12,9%, и для покупки этого автомобиля стало достаточно уже 14,6 зарплат.Для иностранного автомобиля-маркера Hyundai Solaris индекс также снизился на 12,3%: с 21,9 в июне до 19,2 в ноябре 2024 года.Такие результаты обусловлены повышением медианной заработной платы, которая, по данным hh.ru, в ноябре 2024 года достигла 79 900 рублей. Это на 13,5% больше, чем в июне.При этом по сравнению с началом лета стоимость автомобилей-маркеров не только не выросла, но даже несколько снизилась. В ноябре средняя цена Lada Vesta по России составила 1 167 502 рубля — на 1,2% ниже, чем в июне 2024 года. Стоимость Hyundai Solaris — 1 533 633 рубля, что на 0,5% меньше июня.По итогам полугодия Lada Vesta была доступнее всего для жителей Дальневосточного (11,4), Уральского (14,7), Центрального (15,3) и Сибирского (15,5) федеральных округов. Дольше потребуется копить жителям Приволжского (15,7), Северо-Западного (16,4) Южного (16,9) и Северо-Кавказского (19,1) федеральных округов.

https://1prime.ru/20241223/avtovaz-853792867.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто.ру, lada niva legend, россия, авто, подержанные авто