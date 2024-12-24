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В России подешевели Peugeot иранской сборки
В России подешевели Peugeot иранской сборки - 24.12.2024, ПРАЙМ
В России подешевели Peugeot иранской сборки
В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль". | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:02+0300
2024-12-24T17:02+0300
2024-12-24T17:02+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль".Согласно изданию, теперь автомобиль можно приобрести в Новороссийске за 1 790 000 рублей, вместо предыдущих 1,9 миллиона.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом, а также имеет хорошую комплектацию, включая электроусилитель руля, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники, мультимедийную систему с поддержкой USB, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, мультируль, полный электропакет и крепления ISOFIX для детских кресел.Атмосферный двигатель 1.6 адаптирован для работы на бензине АИ-92 и является модернизированной версией французского мотора TU5JP4, заключили в издании.
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россия, авто
В России подешевели Peugeot иранской сборки
"Южный автомобиль": в России подешевели Peugeot 207i иранской сборки
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает
издание "Южный автомобиль".
Согласно изданию, теперь автомобиль можно приобрести в Новороссийске за 1 790 000 рублей, вместо предыдущих 1,9 миллиона.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом, а также имеет хорошую комплектацию, включая электроусилитель руля, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники, мультимедийную систему с поддержкой USB, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, мультируль, полный электропакет и крепления ISOFIX для детских кресел.
Атмосферный двигатель 1.6 адаптирован для работы на бензине АИ-92 и является модернизированной версией французского мотора TU5JP4, заключили в издании.
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