https://1prime.ru/20241224/avto-853833214.html

В России подешевели Peugeot иранской сборки

В России подешевели Peugeot иранской сборки - 24.12.2024, ПРАЙМ

В России подешевели Peugeot иранской сборки

В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль". | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T17:02+0300

2024-12-24T17:02+0300

2024-12-24T17:02+0300

россия

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_b7ad912f39b6d76bdd40b4505dea738e.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль".Согласно изданию, теперь автомобиль можно приобрести в Новороссийске за 1 790 000 рублей, вместо предыдущих 1,9 миллиона.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом, а также имеет хорошую комплектацию, включая электроусилитель руля, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники, мультимедийную систему с поддержкой USB, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, мультируль, полный электропакет и крепления ISOFIX для детских кресел.Атмосферный двигатель 1.6 адаптирован для работы на бензине АИ-92 и является модернизированной версией французского мотора TU5JP4, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241224/shtrafy-853826285.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто