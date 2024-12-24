Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подешевели Peugeot иранской сборки - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241224/avto-853833214.html
В России подешевели Peugeot иранской сборки
В России подешевели Peugeot иранской сборки - 24.12.2024, ПРАЙМ
В России подешевели Peugeot иранской сборки
В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль". | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T17:02+0300
2024-12-24T17:02+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_b7ad912f39b6d76bdd40b4505dea738e.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль".Согласно изданию, теперь автомобиль можно приобрести в Новороссийске за 1 790 000 рублей, вместо предыдущих 1,9 миллиона.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом, а также имеет хорошую комплектацию, включая электроусилитель руля, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники, мультимедийную систему с поддержкой USB, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, мультируль, полный электропакет и крепления ISOFIX для детских кресел.Атмосферный двигатель 1.6 адаптирован для работы на бензине АИ-92 и является модернизированной версией французского мотора TU5JP4, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241224/shtrafy-853826285.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83307/03/833070365_0:0:2689:2018_1920x0_80_0_0_be81c54c6f8f0eb10a8bfae56b5a2b13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
17:02 24.12.2024
 
В России подешевели Peugeot иранской сборки

"Южный автомобиль": в России подешевели Peugeot 207i иранской сборки

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОткрытие дилерского центра концерна "Peugeot" во Владивостоке
Открытие дилерского центра концерна Peugeot во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России стал доступен иранский хэтчбек Peugeot 207i с автоматической коробкой передач по более низкой цене, передает издание "Южный автомобиль".
Согласно изданию, теперь автомобиль можно приобрести в Новороссийске за 1 790 000 рублей, вместо предыдущих 1,9 миллиона.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 113 лошадиных сил и шестиступенчатым автоматом, а также имеет хорошую комплектацию, включая электроусилитель руля, климат-контроль, камеру заднего вида, парктроники, мультимедийную систему с поддержкой USB, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, мультируль, полный электропакет и крепления ISOFIX для детских кресел.
Атмосферный двигатель 1.6 адаптирован для работы на бензине АИ-92 и является модернизированной версией французского мотора TU5JP4, заключили в издании.
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
13:07
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала