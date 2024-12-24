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Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров koda, Liqui Moly и Beiersdor

Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров koda, Liqui Moly и Beiersdor - 24.12.2024, ПРАЙМ

Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров koda, Liqui Moly и Beiersdor

Правительство Белоруссии своим постановлением продлило запрет на ввоз товаров Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf в страну до конца следующего года, соответствующий... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T01:21+0300

2024-12-24T01:21+0300

2024-12-24T01:21+0300

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МИНСК, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии своим постановлением продлило запрет на ввоз товаров Škoda, Liqui Moly и Beiersdorf в страну до конца следующего года, соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. "Продлить по 31 декабря 2025 года включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 года № 240", - говорится в документе. Этим постановлением устанавливался перечень запрещенных к ввозу и реализации в Белоруссии товаров из числа продукции, выпускаемой группами компаний Beiersdorf, Škoda Auto и Liqui Moly, а также случаи, в которых действие запрета не распространяется. Опубликованное постановление вступает в силу с 1 января. Власти Белоруссии в мае 2021 года ввели временный запрет на ввоз и реализацию в стране некоторых товаров. Среди них указывалась продукция чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Изначально ограничения были введены до 4 ноября 2021 года, а потом неоднократно продлевалось. В октябре прошлого года решение было продлено до 31 декабря 2024 года. При этом постановление не распространялось на ввозимые гражданами в Белоруссию товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах-членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства. Решение не касалось остатков запрещенных товаров, промаркированных специальными контрольными знаками. Новое постановление дополнительно разрешает с нового года ввозить выше названные товары для личного пользования не только гражданам страны, но и лицам, признанным переселившимися на постоянное место жительства в Белоруссию, имеющим намерение переселиться на постоянное место жительства в республику, а также получившим статус беженца. До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал в качестве ответной меры указ о запрете на ввоз в Белоруссию отдельных товаров и на импорт работ и услуг юридических и физических лиц стран, которые приняли санкции против Минска. Президентская пресс-служба тогда отмечала, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов республики.

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бизнес, белоруссия, минск, александр лукашенко, liqui moly, совет министров, еаэс