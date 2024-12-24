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В ДНР создали уникальные условия для предпринимательства
В ДНР создали уникальные условия для предпринимательства - 24.12.2024, ПРАЙМ
В ДНР создали уникальные условия для предпринимательства
Уникальные условия для предпринимательства созданы в ДНР, заявил РИА Новости министр экономического развития республики Максим Захаров. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T04:01+0300
2024-12-24T04:01+0300
2024-12-24T04:01+0300
экономика
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ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Уникальные условия для предпринимательства созданы в ДНР, заявил РИА Новости министр экономического развития республики Максим Захаров.
"Созданы довольно уникальные условия для развития предпринимательства. В частности, у нас в республике установлен единый сельхозналог, который в размере 0%. У нас уникальные условия, опять же, одни из лучших во всей стране по упрощенной системе налогообложения 1 и 5%. Помимо этого, у нас есть свободная экономическая зона, которая предоставляет великолепные условия для инвестирования", - сказал собеседник агентства.
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Экономика, РОССИЯ, Банки, Донецк
В ДНР создали уникальные условия для предпринимательства
Захаров: в ДНР созданы уникальные условия для предпринимательства
ДОНЕЦК, 24 дек - ПРАЙМ. Уникальные условия для предпринимательства созданы в ДНР, заявил РИА Новости министр экономического развития республики Максим Захаров.
"Созданы довольно уникальные условия для развития предпринимательства. В частности, у нас в республике установлен единый сельхозналог, который в размере 0%. У нас уникальные условия, опять же, одни из лучших во всей стране по упрощенной системе налогообложения 1 и 5%. Помимо этого, у нас есть свободная экономическая зона, которая предоставляет великолепные условия для инвестирования", - сказал собеседник агентства.