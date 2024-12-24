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Взялись за Трудовой кодекс: россиянам хотят увеличить переработки

Взялись за Трудовой кодекс: россиянам хотят увеличить переработки - 24.12.2024, ПРАЙМ

Взялись за Трудовой кодекс: россиянам хотят увеличить переработки

Минэкономразвития разработало поправки в Трудовой кодекс с целью повышения гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров. Среди предлагаемых нововведений —... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T08:00+0300

2024-12-24T08:00+0300

2024-12-24T08:00+0300

мнения аналитиков

трудовой кодекс

рынок труда в россии

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало поправки в Трудовой кодекс с целью повышения гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров. Среди предлагаемых нововведений — увеличение лимита сверхурочной работы до 3 часов в день и 240 часов в год. Законопроект находится на стадии обсуждения.Увеличение лимита сверхурочной работы - абсолютно правильное решение, которого на протяжении длительного времени ожидали работодатели, и которое легализует реально существующие практики.Привлечение к сверхурочной работе в большинстве случаев возможно только с согласия работника, да еще и оплачивается в повышенном размере. Поэтому это нововведение никак не ухудшит положение людей, а, напротив, даст им возможность больше заработать у своего основного работодателя.Сейчас люди, которым нужна подработка сверх разрешенных 120 часов в год, вынуждены оформляться по совместительству в другие компании или работать по договору ГПХ, который не предоставляет им никаких социальных гарантий.Вот один из примеров, как этот процесс выглядит при текущем регулировании: сотрудник с графиком "два через два" трудится два дня у своего основного работодателя, который может привлечь его на сверхурочную работу в среднем на 10 часов в месяц (120 часов в год), а в свои "свободные" два дня подрабатывает где-то еще.Никто не учитывает, сколько часов в неделю в совокупности работает человек, поэтому возможно переутомление из-за недостаточного отдыха. Кроме того, работа по совместительству у другого работодателя оплачивается в одинарном размере.Расширение возможностей подработки у своего "основного" работодателя выгоднее для сотрудника с финансовой точки зрения и эффективнее с точки зрения контроля общего количества отработанных часов: несмотря на то, что количество сверхурочных часов в день предлагается увеличить с 2 до 4, будет действовать норма, ограничивающая общий годовой лимит 240 часами, то есть, в среднем по 20 часов в месяц. Иными словами, работать сверхурочно 4 часа будет разрешено не каждый день, а максимум 5 дней в месяц.Что касается сокращения в два раза срока уведомления работника об изменениях в договоре по инициативе работодателя (с двух месяцев до одного), то данная инициатива просто делает отношения работника и работодателя более сбалансированными. В настоящее время существует серьезная диспропорция между сроком подачи заявления об уходе (любой человек может его написать и покинуть компанию в течение двух недель) и сроком увольнения работника по сокращению или другого изменения существенных условий труда – уведомление за два месяца.Снижение этого срока до одного месяца поможет добавить компаниям гибкости и сделать законодательство более адекватным потребностям сегодняшнего динамичного мира. Те компании, которые нанимают сотрудников в штат, находятся в менее конкурентной позиции по сравнению со многими представителями tech-отраслей, работающих, в основном, с самозанятыми. Для гармонизации ситуации необходимо скорректировать некоторые наиболее консервативные нормы трудового права, что и предлагает сделать Минэкономразвития.Автор - Татьяна Кожевникова, к.э.н, эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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Татьяна Кожевникова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850820177_64:0:1216:1152_100x100_80_0_0_0c4816c737ad8c620fab24633a75b748.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Татьяна Кожевникова https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0c/850820177_64:0:1216:1152_100x100_80_0_0_0c4816c737ad8c620fab24633a75b748.jpg

мнения аналитиков, трудовой кодекс, рынок труда в россии