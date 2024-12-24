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Россия не отступит от своих интересов на переговорах, заявила Матвиенко
Россия не отступит от своих интересов на переговорах, заявила Матвиенко - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россия не отступит от своих интересов на переговорах, заявила Матвиенко
Если переговоры по разрешению украинского вопроса начнутся, то Россия ни на йоту не отступит от защиты своих национальных интересов. Об этом предупредила спикер | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T14:38+0300
2024-12-24T14:38+0300
2024-12-24T14:38+0300
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МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Если переговоры по разрешению украинского вопроса начнутся, то Россия ни на йоту не отступит от защиты своих национальных интересов. Об этом предупредила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В то же время она подчеркнула, что Минских соглашений больше не будет. Ранее она говорила, что мирные переговоры могут начаться в 2025 году. Матвиенко отметила, что ни у кого не должно быть сомнений насчет стремлений России соблюдать свои интересы, о которых не раз говорил российский президент Владимир Путин. По ее словам, "все остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы", добавив, что российские власти в любое время готовы сесть за стол переговоров. "Но то, что мы прошли с минскими соглашениями, - больше повторения не будет", - резюмировала Матвиенко.
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россия, украина, валентина матвиенко
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Валентина Матвиенко
Россия не отступит от своих интересов на переговорах, заявила Матвиенко
Матвиенко о переговорах: Россия не отступит, Минских соглашений больше не будет
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Если переговоры по разрешению украинского вопроса начнутся, то Россия ни на йоту не отступит от защиты своих национальных интересов. Об этом предупредила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В то же время она подчеркнула, что Минских соглашений больше не будет. Ранее она говорила, что мирные переговоры могут начаться в 2025 году.
Матвиенко отметила, что ни у кого не должно быть сомнений насчет стремлений России соблюдать свои интересы, о которых не раз говорил российский президент Владимир Путин.
По ее словам, "все остальное мы можем обсуждать в диалоге, искать компромиссы", добавив, что российские власти в любое время готовы сесть за стол переговоров.
"Но то, что мы прошли с минскими соглашениями, - больше повторения не будет", - резюмировала Матвиенко.
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