Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти перешла к умеренному росту - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241224/neft-853819288.html
Стоимость нефти перешла к умеренному росту
Стоимость нефти перешла к умеренному росту - 24.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к умеренному росту
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:06+0300
2024-12-24T09:06+0300
энергетика
нефть
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать предположения об увеличении предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41% - до 72,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,4%, до 69,52 доллара. Потенциальный рост нефтяных цен на этой неделе может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, полагает управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие (Joseph Dahrieh), которого цитирует агентство Блумберг. "Рынок все еще опасается, что предложение, возможно, превысит спрос, это может ограничить восстановление цен", - добавляет аналитик.
https://1prime.ru/20241220/mosbirzha-853752903.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_50538f961caee3b827a722367d21ea68.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цены
Энергетика, Нефть, цены
09:06 24.12.2024
 
Стоимость нефти перешла к умеренному росту

Стоимость нефти умеренно растет на опасениях вокруг спроса и предложения

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать предположения об увеличении предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41% - до 72,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,4%, до 69,52 доллара.
Потенциальный рост нефтяных цен на этой неделе может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, полагает управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие (Joseph Dahrieh), которого цитирует агентство Блумберг.
"Рынок все еще опасается, что предложение, возможно, превысит спрос, это может ограничить восстановление цен", - добавляет аналитик.
Мосбиржа.
Мосбиржа повысила границу ценового коридора акций "Газпром нефти"
20 декабря, 16:52
 
ЭнергетикаНефтьцены
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала