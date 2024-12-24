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Стоимость нефти перешла к умеренному росту
Стоимость нефти перешла к умеренному росту - 24.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость нефти перешла к умеренному росту
Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:06+0300
2024-12-24T09:06+0300
2024-12-24T09:06+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать предположения об увеличении предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41% - до 72,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,4%, до 69,52 доллара. Потенциальный рост нефтяных цен на этой неделе может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, полагает управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие (Joseph Dahrieh), которого цитирует агентство Блумберг. "Рынок все еще опасается, что предложение, возможно, превысит спрос, это может ограничить восстановление цен", - добавляет аналитик.
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нефть, цены
Стоимость нефти перешла к умеренному росту
Стоимость нефти умеренно растет на опасениях вокруг спроса и предложения
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно растут на опасениях вокруг баланса спроса и предложения на рынке, более сильный рост цен могут ограничивать предположения об увеличении предложения, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.37 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,41% - до 72,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов WTI - на 0,4%, до 69,52 доллара.
Потенциальный рост нефтяных цен на этой неделе может быть ограничен сохраняющимися опасениями по поводу роста предложения, полагает управляющий директор Tickmill Джозеф Дахрие (Joseph Dahrieh), которого цитирует агентство Блумберг.
"Рынок все еще опасается, что предложение, возможно, превысит спрос, это может ограничить восстановление цен", - добавляет аналитик.
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