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Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ
Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ
Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ
Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основными покупателями российской нефти, начали рассматривать возможности закупки сырья на... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T15:30+0300
2024-12-24T15:30+0300
энергетика
россия
индия
нпз
нефть
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основными покупателями российской нефти, начали рассматривать возможности закупки сырья на ближневосточном рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Компании ищут альтернативные каналы поставок из-за возникших проблем с импортом из России. Уточняется, что Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum испытывают нехватку до 10 миллионов баррелей российской нефти для загрузки своих мощностей в январе. В индийских компаниях считают, что решить проблему исключительно за счет российской нефти не удастся. Как отмечает агентство, обязательства Москвы перед ОПЕК+, требующие сокращения добычи и компенсации предыдущих превышений квот, а также увеличение переработки нефти в России после завершения ремонтов НПЗ, ограничивают объемы продаж сырья за границу. В первой половине декабря издание Politico сообщило, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе российской нефти у Индии. Подчеркивается, что точно определить объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно. Доходы от переработки нефти в индийских НПЗ составили 5,4 миллиарда долларов, при этом было продано 6,7 миллиона тонн нефти.
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россия, индия, нпз, нефть
Энергетика, РОССИЯ, ИНДИЯ, НПЗ, Нефть
15:30 24.12.2024
 
Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ

Reuters: НПЗ Индии начали искать замену российской нефти на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкНалог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить
Налог на добычу полезных ископаемых. Кому и как его платить - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основными покупателями российской нефти, начали рассматривать возможности закупки сырья на ближневосточном рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Компании ищут альтернативные каналы поставок из-за возникших проблем с импортом из России. Уточняется, что Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum испытывают нехватку до 10 миллионов баррелей российской нефти для загрузки своих мощностей в январе.
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Вчера, 17:56
В индийских компаниях считают, что решить проблему исключительно за счет российской нефти не удастся. Как отмечает агентство, обязательства Москвы перед ОПЕК+, требующие сокращения добычи и компенсации предыдущих превышений квот, а также увеличение переработки нефти в России после завершения ремонтов НПЗ, ограничивают объемы продаж сырья за границу.
В первой половине декабря издание Politico сообщило, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе российской нефти у Индии. Подчеркивается, что точно определить объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно. Доходы от переработки нефти в индийских НПЗ составили 5,4 миллиарда долларов, при этом было продано 6,7 миллиона тонн нефти.
 
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