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Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ

Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ - 24.12.2024, ПРАЙМ

Индийские НПЗ начали искать замену нефти из России, пишет СМИ

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основными покупателями российской нефти, начали рассматривать возможности закупки сырья на... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:30+0300

2024-12-24T15:30+0300

2024-12-24T15:30+0300

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы, являющиеся основными покупателями российской нефти, начали рассматривать возможности закупки сырья на ближневосточном рынке, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Компании ищут альтернативные каналы поставок из-за возникших проблем с импортом из России. Уточняется, что Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum испытывают нехватку до 10 миллионов баррелей российской нефти для загрузки своих мощностей в январе. В индийских компаниях считают, что решить проблему исключительно за счет российской нефти не удастся. Как отмечает агентство, обязательства Москвы перед ОПЕК+, требующие сокращения добычи и компенсации предыдущих превышений квот, а также увеличение переработки нефти в России после завершения ремонтов НПЗ, ограничивают объемы продаж сырья за границу. В первой половине декабря издание Politico сообщило, что Евросоюз стал чаще закупать нефтепродукты на основе российской нефти у Индии. Подчеркивается, что точно определить объем проданной в ЕС индийскими НПЗ российской нефти невозможно. Доходы от переработки нефти в индийских НПЗ составили 5,4 миллиарда долларов, при этом было продано 6,7 миллиона тонн нефти.

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россия, индия, нпз, нефть