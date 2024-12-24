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В России оценили потребность в грузовом флоте до 2030 года - 24.12.2024, ПРАЙМ
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В России оценили потребность в грузовом флоте до 2030 года
В России оценили потребность в грузовом флоте до 2030 года - 24.12.2024, ПРАЙМ
В России оценили потребность в грузовом флоте до 2030 года
Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 года составляет около 1,4 тысяч судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского, говорится в обзоре | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T05:34+0300
2024-12-24T05:34+0300
бизнес
энергетика
россия
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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 года составляет около 1,4 тысяч судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского, говорится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (есть в распоряжении РИА Новости). "Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 г. составляет около 1,4 тысяч ед. судов внутреннего водного транспорта и 500 ед. морского", - говорится в документе. Согласно данным обзора, темпы списания в морском флоте почти в два раза превосходят темпы строительства. До 2022 года списание морских судов частично компенсировалось возможностью зафрахтовать суда иностранных судоходных компаний. Однако из-за санкций эти возможности были сильно ограничены. "В части речных судов ситуация еще хуже: темпы списания грузового водного транспорта превосходят пополнение в 4,5 раза. Наиболее тревожная ситуация в сегменте буксиров, где объемы списания превосходили пополнения флота в 9 раз, и сухогрузов – в 5,4 раза", - отмечается в обзоре. В документе подчеркивается, что капиталоемкость строительства судов, высокая стоимость кредитных ресурсов и длительные сроки окупаемости делают заказ нового флота для большинства судоходных компаний невозможным без господдержки. "Решению задач обновления флота, повышения эффективности и безопасности перевозок способствуют долгосрочные программы по строительству судов с льготными для судовладельцев условиями. В настоящее время ГТЛК реализует 5 таких программ лизинга водного транспорта с государственным финансированием, а также инвестпроект с использованием средств ФНБ", - отмечается в документе.
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бизнес, россия, москва, фнб
Бизнес, Энергетика, РОССИЯ, МОСКВА, ФНБ
05:34 24.12.2024
 
В России оценили потребность в грузовом флоте до 2030 года

Гостранслизинг: потребность России в грузовом флоте составляет около 1,4 тысячи судов

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МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 года составляет около 1,4 тысяч судов внутреннего водного транспорта и 500 единиц морского, говорится в обзоре Государственной транспортной лизинговой компании (есть в распоряжении РИА Новости).
"Общая потребность России в грузовом флоте до 2030 г. составляет около 1,4 тысяч ед. судов внутреннего водного транспорта и 500 ед. морского", - говорится в документе.
Согласно данным обзора, темпы списания в морском флоте почти в два раза превосходят темпы строительства. До 2022 года списание морских судов частично компенсировалось возможностью зафрахтовать суда иностранных судоходных компаний. Однако из-за санкций эти возможности были сильно ограничены.
"В части речных судов ситуация еще хуже: темпы списания грузового водного транспорта превосходят пополнение в 4,5 раза. Наиболее тревожная ситуация в сегменте буксиров, где объемы списания превосходили пополнения флота в 9 раз, и сухогрузов – в 5,4 раза", - отмечается в обзоре.
В документе подчеркивается, что капиталоемкость строительства судов, высокая стоимость кредитных ресурсов и длительные сроки окупаемости делают заказ нового флота для большинства судоходных компаний невозможным без господдержки.
"Решению задач обновления флота, повышения эффективности и безопасности перевозок способствуют долгосрочные программы по строительству судов с льготными для судовладельцев условиями. В настоящее время ГТЛК реализует 5 таких программ лизинга водного транспорта с государственным финансированием, а также инвестпроект с использованием средств ФНБ", - отмечается в документе.
 
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