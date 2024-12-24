Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241224/shtrafy-853826285.html
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:07+0300
2024-12-24T13:07+0300
россия
гибдд
дорожные штрафы
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83937/90/839379028_0:0:3233:1819_1920x0_80_0_0_2369e7aaeaaa424b8797feb2e9731515.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале."Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства", - отмечается в публикации.Кроме того, инспекторы имеют право потребовать снять украшения с машины и предъявить доказательства отсутствия незаконных модификаций. Особенно часто штрафуют водителей, которые устанавливают елки на крышах автомобилей без должной фиксации или подключают гирлянды к электросистеме.Тем не менее, штрафы можно избежать, если использовать 12-вольтовую гирлянду, подключенную через прикуриватель, а также устанавливать елку на багажник на крыше.
https://1prime.ru/20241221/shtraf-853748578.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83937/90/839379028_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_6de03e5d28936010d64c4010ae5de356.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, гибдд, дорожные штрафы, авто
РОССИЯ, ГИБДД, дорожные штрафы, Авто
13:07 24.12.2024
 
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом

Shot: ГИБДД стала массово штрафовать россиян за слишком новогодние автомобили

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале.
"Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства", - отмечается в публикации.
Кроме того, инспекторы имеют право потребовать снять украшения с машины и предъявить доказательства отсутствия незаконных модификаций. Особенно часто штрафуют водителей, которые устанавливают елки на крышах автомобилей без должной фиксации или подключают гирлянды к электросистеме.
Тем не менее, штрафы можно избежать, если использовать 12-вольтовую гирлянду, подключенную через прикуриватель, а также устанавливать елку на багажник на крыше.
Сотрудники ГИБДД задерживают грязные автомобили на посту ДПС. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 21.12.2024
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января
21 декабря, 02:02
 
РОССИЯГИБДДдорожные штрафыАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала