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Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом - 24.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T13:07+0300
2024-12-24T13:07+0300
2024-12-24T13:07+0300
россия
гибдд
дорожные штрафы
авто
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале."Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства", - отмечается в публикации.Кроме того, инспекторы имеют право потребовать снять украшения с машины и предъявить доказательства отсутствия незаконных модификаций. Особенно часто штрафуют водителей, которые устанавливают елки на крышах автомобилей без должной фиксации или подключают гирлянды к электросистеме.Тем не менее, штрафы можно избежать, если использовать 12-вольтовую гирлянду, подключенную через прикуриватель, а также устанавливать елку на багажник на крыше.
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россия, гибдд, дорожные штрафы, авто
РОССИЯ, ГИБДД, дорожные штрафы, Авто
Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом
Shot: ГИБДД стала массово штрафовать россиян за слишком новогодние автомобили
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot
в Telegram-канале.
"Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства", - отмечается в публикации.
Кроме того, инспекторы имеют право потребовать снять украшения с машины и предъявить доказательства отсутствия незаконных модификаций. Особенно часто штрафуют водителей, которые устанавливают елки на крышах автомобилей без должной фиксации или подключают гирлянды к электросистеме.
Тем не менее, штрафы можно избежать, если использовать 12-вольтовую гирлянду, подключенную через прикуриватель, а также устанавливать елку на багажник на крыше.
Штрафы за большинство нарушений ПДД вырастут с 1 января