https://1prime.ru/20241224/shtrafy-853826285.html

Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом

Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом - 24.12.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали о штрафах от ГИБДД перед Новым годом

В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале. | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T13:07+0300

2024-12-24T13:07+0300

2024-12-24T13:07+0300

россия

гибдд

дорожные штрафы

авто

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В России начали массово штрафовать водителей за излишне яркое украшение автомобилей к Новому году, передает Shot в Telegram-канале."Любителей устанавливать яркие украшения на своего железного коня ждут штрафы на 500 рублей по статье 12.5 КоАП "Внесение изменений в конструкцию транспортного средства", - отмечается в публикации.Кроме того, инспекторы имеют право потребовать снять украшения с машины и предъявить доказательства отсутствия незаконных модификаций. Особенно часто штрафуют водителей, которые устанавливают елки на крышах автомобилей без должной фиксации или подключают гирлянды к электросистеме.Тем не менее, штрафы можно избежать, если использовать 12-вольтовую гирлянду, подключенную через прикуриватель, а также устанавливать елку на багажник на крыше.

https://1prime.ru/20241221/shtraf-853748578.html

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россия, гибдд, дорожные штрафы, авто