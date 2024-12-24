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Новогодняя опасность. Генерал предупредил о возможных ударах ВСУ
Новогодняя опасность. Генерал предупредил о возможных ударах ВСУ - 24.12.2024, ПРАЙМ
Новогодняя опасность. Генерал предупредил о возможных ударах ВСУ
Вполне возможно, что киевский режим планирует под Новый год нанести комплексные удары по регионам Российской Федерации с применением ракет и БПЛА, предупредил в | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T21:00+0300
2024-12-24T21:00+0300
2024-12-24T21:00+0300
спецоперация на украине
всу
военная угроза
россия
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Вполне возможно, что киевский режим планирует под Новый год нанести комплексные удары по регионам Российской Федерации с применением ракет и БПЛА, предупредил в эфире "Вести FM" глава комитета ГД РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.По его словам, в настоящий момент ВСУ копят ракеты и дроны, а нанесение ударов, возможно, произойдет "под самый новый год или в первых числах января". "Они (Украина - прим. ред.) искренне полагают, что у нас здесь все будут отдыхать и находиться на "расслабоне". Вот такая у них извращенная логика. Плюс они продолжат атаки с помощью мошенников на наших граждан, пытаясь их заставлять осуществлять поджоги и подрывы", - отметил генерал.
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всу, военная угроза, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, военная угроза, РОССИЯ
Новогодняя опасность. Генерал предупредил о возможных ударах ВСУ
Генерал Картаполов: Украина может под Новый год нанести удары по регионам России
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Вполне возможно, что киевский режим планирует под Новый год нанести комплексные удары по регионам Российской Федерации с применением ракет и БПЛА, предупредил в эфире "Вести FM"
глава комитета ГД РФ по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов.
По его словам, в настоящий момент ВСУ копят ракеты и дроны, а нанесение ударов, возможно, произойдет "под самый новый год или в первых числах января".
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"Они (Украина - прим. ред.) искренне полагают, что у нас здесь все будут отдыхать и находиться на "расслабоне". Вот такая у них извращенная логика. Плюс они продолжат атаки с помощью мошенников на наших граждан, пытаясь их заставлять осуществлять поджоги и подрывы", - отметил генерал.