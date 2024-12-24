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"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов
"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов - 24.12.2024, ПРАЙМ
"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов
Украина не сможет остановить российское наступление. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал офицер разведки ВС США в отставке,... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T22:05+0300
2024-12-24T22:11+0300
спецоперация на украине
скотт риттер
украина
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить российское наступление. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал офицер разведки ВС США в отставке, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.Как он отметил, "их (российских войск — прим. ред.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность".При этом Риттер подчеркнул, что единственное, на что в настоящий момент способна Украина, "так это умереть, что у них (украинцев - прим. ред.) очень хорошо получается в последнее время, и совершать теракты, что у них тоже получается все лучше".Комментируя вопрос о том, куда движется Украина, разведчик жестко заявил, что она идет "прямиком в ад".По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.
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скотт риттер, украина, прогноз
Спецоперация на Украине, Скотт Риттер, УКРАИНА, прогноз
22:05 24.12.2024 (обновлено: 22:11 24.12.2024)
 
"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов

Скотт Риттер: Украина не способна остановить наступление российских войск

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить российское наступление. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал офицер разведки ВС США в отставке, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
Как он отметил, "их (российских войск — прим. ред.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность".
При этом Риттер подчеркнул, что единственное, на что в настоящий момент способна Украина, "так это умереть, что у них (украинцев - прим. ред.) очень хорошо получается в последнее время, и совершать теракты, что у них тоже получается все лучше".
Комментируя вопрос о том, куда движется Украина, разведчик жестко заявил, что она идет "прямиком в ад".
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 22.12.2024
Сразу в окопы. В Британии рассказали о кадровом голоде в ВСУ
22 декабря, 13:07
По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.
 
Спецоперация на УкраинеСкотт РиттерУКРАИНАпрогноз
 
 
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