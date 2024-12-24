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"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов

"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов - 24.12.2024, ПРАЙМ

"Прямиком в ад". Американский разведчик не оставил Украине шансов

Украина не сможет остановить российское наступление. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал офицер разведки ВС США в отставке,... | 24.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина не сможет остановить российское наступление. Такое заявление в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom сделал офицер разведки ВС США в отставке, экс-инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.Как он отметил, "их (российских войск — прим. ред.) наступление невозможно остановить, и оно не будет остановлено, такова реальность".При этом Риттер подчеркнул, что единственное, на что в настоящий момент способна Украина, "так это умереть, что у них (украинцев - прим. ред.) очень хорошо получается в последнее время, и совершать теракты, что у них тоже получается все лучше".Комментируя вопрос о том, куда движется Украина, разведчик жестко заявил, что она идет "прямиком в ад".По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.

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скотт риттер, украина, прогноз