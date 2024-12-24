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"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине
Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации превращается в катастрофу. Такое мнение в своем блоге видеоблоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T23:44+0300
2024-12-24T23:45+0300
спецоперация на украине
украина
всу
экспертное мнение
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации превращается в катастрофу. Такое мнение в своем блоге видеоблоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Он охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины как "катастрофическую картину". "Множатся сообщения, что армия Украины все больше деморализована. &lt;…&gt; Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе", - отметил эксперт, добавив, что атаки и контратаки украинских войск не приносят успеха.По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.
https://1prime.ru/20241223/vsu-853794106.html
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украина, всу, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, экспертное мнение
23:44 24.12.2024 (обновлено: 23:45 24.12.2024)
 
"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине

Меркурис: ситуация на Украине становится похожей на катастрофу

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации превращается в катастрофу. Такое мнение в своем блоге видеоблоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины как "катастрофическую картину".
"Множатся сообщения, что армия Украины все больше деморализована. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе", - отметил эксперт, добавив, что атаки и контратаки украинских войск не приносят успеха.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
"Армия разлагается". Солдат ВСУ отправляют на бессмысленную смерть
23 декабря, 11:29
По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУэкспертное мнение
 
 
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