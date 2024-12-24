https://1prime.ru/20241224/svo-853839809.html

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине - 24.12.2024, ПРАЙМ

"От бедствия к катастрофе". На Западе оценили ситуацию на Украине

Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации превращается в катастрофу. Такое мнение в своем блоге видеоблоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T23:44+0300

2024-12-24T23:44+0300

2024-12-24T23:45+0300

спецоперация на украине

украина

всу

экспертное мнение

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ситуация для ВСУ в зоне спецоперации превращается в катастрофу. Такое мнение в своем блоге видеоблоге на YouTube высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.Он охарактеризовал положение Вооруженных сил Украины как "катастрофическую картину". "Множатся сообщения, что армия Украины все больше деморализована. <…> Военная ситуация переходит от бедствия к катастрофе", - отметил эксперт, добавив, что атаки и контратаки украинских войск не приносят успеха.По сообщению Министерства обороны РФ 24 декабря, ВСУ в течение суток потеряли до 1480 человек личного состава, 65 БПЛА самолетного типа, шесть танков и других боевых бронированных машин, 16 орудий артиллерии и минометов, 17 единиц автомобильной спецтехники.

https://1prime.ru/20241223/vsu-853794106.html

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украина, всу, экспертное мнение