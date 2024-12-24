https://1prime.ru/20241224/ukraina-853824316.html
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса - 24.12.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса
Созданный в России ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить. Такое предупреждение сделал американский журнал Military Watch. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T12:18+0300
2024-12-24T12:18+0300
2024-12-24T12:18+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Созданный в России ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить. Такое предупреждение сделал американский журнал Military Watch. В статье говорится, что конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность, что делает перехват практически невозможным. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо отметил, что, согласно данным американских военных, Россия за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард". Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка новой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективными, чем "Авангард" и "Орешник". Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты будут оснащены принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, и о которых сегодня знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://1prime.ru/20241222/oreshnik-853777661.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США
В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса
MWM: российский ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ.
Созданный в России ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить. Такое предупреждение сделал
американский журнал Military Watch.
В статье говорится, что конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность, что делает перехват практически невозможным.
Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо отметил, что, согласно данным американских военных, Россия за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард".
Путин назвал создание "Орешника" историческим событием
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка новой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективными, чем "Авангард" и "Орешник".
Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты будут оснащены принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, и о которых сегодня знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>