https://1prime.ru/20241224/ukraina-853824316.html

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса - 24.12.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса

Созданный в России ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить. Такое предупреждение сделал американский журнал Military Watch. | 24.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Созданный в России ракетный комплекс "Авангард" практически невозможно перехватить. Такое предупреждение сделал американский журнал Military Watch. В статье говорится, что конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему наносить ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность, что делает перехват практически невозможным. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо отметил, что, согласно данным американских военных, Россия за последний год увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками "Авангард". Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев 17 декабря сообщил, что в России завершается разработка новой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективными, чем "Авангард" и "Орешник". Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты будут оснащены принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, и о которых сегодня знает весь мир. Это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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