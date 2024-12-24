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СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину

СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину

Государства Европейского союза намерены отправить своих военнослужащих на территорию Украины только в целях стабилизации линии фронта. Об этом сообщает издание... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T09:51+0300

2024-12-24T09:51+0300

2024-12-24T09:51+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Государства Европейского союза намерены отправить своих военнослужащих на территорию Украины только в целях стабилизации линии фронта. Об этом сообщает издание Foreign Policy."Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель также отметил, что вооруженные силы стран Европы мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях российских военных.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по этому вопросу.Ранее французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению. В то же время лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.Как в свою очередь заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, польские войска не войдут на Украину после прекращения огня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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