Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241224/voyska-853820432.html
СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину
СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину - 24.12.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину
Государства Европейского союза намерены отправить своих военнослужащих на территорию Украины только в целях стабилизации линии фронта. Об этом сообщает издание... | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T09:51+0300
2024-12-24T09:51+0300
спецоперация на украине
россия
украина
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Государства Европейского союза намерены отправить своих военнослужащих на территорию Украины только в целях стабилизации линии фронта. Об этом сообщает издание Foreign Policy."Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в материале.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОбозреватель также отметил, что вооруженные силы стран Европы мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях российских военных.Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по этому вопросу.Ранее французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению. В то же время лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.Как в свою очередь заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, польские войска не войдут на Украину после прекращения огня.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20241224/tramp-853818914.html
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9c9f79a2072cc8a8919f2224598c2894.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
09:51 24.12.2024
 
СМИ раскрыло условие отправки европейских войск на Украину

FP: ЕС отправит на Украину контингент, если линия фронта будет стабилизирована

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Государства Европейского союза намерены отправить своих военнослужащих на территорию Украины только в целях стабилизации линии фронта. Об этом сообщает издание Foreign Policy.
"Пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер", — говорится в материале.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В США предсказали скорый отказ Трампа от Украины
08:56
Обозреватель также отметил, что вооруженные силы стран Европы мало что смогут сделать на Украине против закаленных в боях российских военных.
Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по этому вопросу.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон отмечал, что главы западных государств обсудили возможность отправки военного контингента на Украину, однако не пришли к единогласному мнению. В то же время лидеры французских партий в свою очередь обвинили Макрона в невзвешенных высказываниях и несогласии с парламентом по поводу помощи Украине.
Как в свою очередь заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, польские войска не войдут на Украину после прекращения огня.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала