https://1prime.ru/20241224/vsu-853829803.html

В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей

В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей - 24.12.2024, ПРАЙМ

В Раде пожаловались на дезертирство военных, обучающихся за границей

Часть украинских военнослужащих, проходящих обучение на военных полигонах за рубежом, самовольно покидают свои части. Об этом сообщил депутат Верховной рады... | 24.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-24T15:33+0300

2024-12-24T15:33+0300

2024-12-24T15:33+0300

спецоперация на украине

всу

верховная рада

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Часть украинских военнослужащих, проходящих обучение на военных полигонах за рубежом, самовольно покидают свои части. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко."Если взять процент самовольного оставления части из новосозданных бригад, он самый большой... Набрали ребят, обучили их на наших полигонах или за рубежом... А есть случаи, когда вообще сбегают, когда учатся за границей. Это уголовная ответственность, открываются дела", - цитирует парламентария издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возможность добровольного возвращения на службу военнослужащих, которые впервые самовольно покинули воинскую часть. Они могут продлить контракт и получить все положенные выплаты и социальные гарантии.Юристы сообщили, что с 2022 года на Украине было зафиксировано более 100 тысяч случаев самовольного оставления частей, прокуратура завела около 60 тысяч уголовных дел по этому поводу.

https://1prime.ru/20241223/vsu-853794106.html

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всу, верховная рада