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Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря

Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря - 24.12.2024, ПРАЙМ

Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника дешевеет до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника дешевеет до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск падал на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,73 рубля.

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россия, курсы валют, юань, рубль