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Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря
Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря - 24.12.2024, ПРАЙМ
Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря
Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника дешевеет до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи. | 24.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-24T10:07+0300
2024-12-24T10:07+0300
2024-12-24T10:29+0300
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МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника дешевеет до 13,73 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск падал на 12 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,73 рубля.
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россия, курсы валют, юань, рубль
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, курсы валют, юань, рубль
Юань умеренно снижается на старте торгов 24 декабря
Юань снижается до 13,73 рубля на старте торгов 24 декабря