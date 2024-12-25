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Нужна встряска: автокредиту наконец нашли альтернативу

Нужна встряска: автокредиту наконец нашли альтернативу - 25.12.2024, ПРАЙМ

Нужна встряска: автокредиту наконец нашли альтернативу

На фоне высоких цен и процентных ставок предлагаемые банками автокредиты явно вышли за рамки привлекательных для среднего потребителя. Что делать? Один из... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T04:04+0300

2024-12-25T04:04+0300

2024-12-25T04:04+0300

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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ, Олег Обухов. На фоне высоких цен и процентных ставок предлагаемые банками автокредиты явно вышли за рамки привлекательных для среднего потребителя. Что делать? Один из вариантов, считает "АвтоВАЗ" – ввести скидочный сертификат. На первый взгляд – заманчиво. Однако пока не понятно, применима ли идея на практике и будет ли от неё польза.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеАвторынку нужна встряскаБез компромисса, увы, никак – если мы хотим, чтобы росли продажа и производство машин, а у автопрома были стимулы для развития. Комплексная поддержка индустрии в последнее время забуксовала. Продажи новых автомобилей просели. И вот в Тольятти подобрались к идее уникального стимулятора. По словам вице-президента "АвтоВАЗа" Сергея Громака, можно было бы "давать скидку на автомобиль не через кредит, а, может быть, через некий прямой сертификат гражданину на скидку". Как отметил топ-менеджер, речь может идти о некоем переформатировании ряда мер поддержки.По оценкам аналитиков, судьба предложенной идеи во многом зависит от конкретных предлагаемых условий и механизмов реализации. По их мнению, замена льготных кредитов сертификатами нуждается в всесторонней проработке. Пока неясно, улучшит ли так называемый скидочный сертификат доступность автомобилей для граждан и как он повлияет на рынок в целом, говорит научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Евдокимов."Идея вызывает вопросы. На сегодняшний день программа льготного автокредитования включает в себя два ключевых элемента: ограничение максимальной ставки по кредиту (плюс 5 процентов к ставке ЦБ) и субсидию при покупке нового автомобиля в размере 20 процентов или более от его стоимости. Текущая средняя ставка по автокредитам ниже лимита, установленного программой. Таким образом, основным фактором, влияющим на доступность автомобилей, остается субсидия, которая фактически выполняет ту же функцию, что и предложенные скидочные сертификаты", – полагает экономист.Баланс или очередная иллюзияСпециалисты убеждены, что если идея скидочного сертификата и будет поддержана, то перед ее реализацией необходимо провести комплексный анализ. Важно понимать, получится ли не только поддержать определенные категории граждан, но и в целом сбалансировать авторынок. Ведь главная цель – сделать его более устойчивым и предсказуемым не только для производителей, но и для автовладельцев. Вопрос в том, удастся ли избежать типичных ошибок и достичь ожидаемого эффекта, рассуждает главный редактор автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин."Господин Громак сказал, что скидочные сертификаты можно было бы совмещать со сдачей автомобиля в трейд-ин. Например, использовать какие-то кредитные программы и давать скидку, чтобы сумма кредита при его высокой ставке была меньше. Такие сертификаты можно было бы выдавать людям, которые входят в льготные категории – многодетным семьям, ветеранам СВО, героям России и т.д. Другое дело – не должно быть повторения ситуации со льготной ипотекой. Тогда рынок недвижимости просто "перевернулся". Вместо того, чтобы ипотека по льготной ставке стала благом, ситуация обернулась вакханалией, цены на квадратные метры стали расти. В случае со скидочными сертификатами пока сложно сказать, как это может быть организовано", – отмечает эксперт.Удобство идеи через ясностьС другой стороны, выверенный подход к разработке механизма скидочных сертификатов может действительно создать лояльные условия для стимулирования спроса."Скидочные сертификаты могли бы стать инструментом оперативного стимулирования продаж. Например – предоставляя скидку в размере 5–10 процентов (что меньше, чем субсидия в рамках льготного автокредитования). Но при этом программа должна иметь менее строгие требования к получателям и быть ограниченной во времени. Мера особенно эффективна для поддержки продаж автомобилей, производство или сборка которых только началась в России. Это может ускорить восстановление автопроизводства и привлечь новых инвесторов за счет повышения привлекательности рынка и снижения барьеров входа на него", – уточнил Евдокимов.Отчасти согласен с такой точкой зрения Ракитин. По его словам, господдержка – дело хорошее, и это абсолютно нормальная история для любой страны. Однако уверенности в том, что именно скидочные сертификаты оживят авторынок, нет. "Скорее – нет. Поддержит – да, так как будут не гигантские продажи. Даже при наличии скидки многие люди, видя в кредитном договоре ставку в 26 процентов, просто разворачиваются и уходят", – отметил автоэксперт.Кому на самом деле помогаютВ том, что государственная поддержка автопрома нуждается в переформатировании, убеждён вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. По его мнению, выделяемые правительством деньги – это скорее поддержка не автопрома, а кредитных организаций. Все деньги идут исключительно на приобретение автомобилей в кредит или лизинг. На деле получается, что выделенные правительством деньги оседают в банках. А граждане, у которых деньги есть, просто не готовые брать кредиты, или поддержки не получают."Мы считаем, что надо от поддержки банков переходить к налоговым вычетам при покупке автомобиля. Купил новый отечественный автомобиль – получи возврат НДФЛ. Просто, понятно, эффективно! В результате авторынок получает деньги, потребитель получает реальное снижение цены вместо вымышленного (сейчас его съедает банковский процент), происходит обеление доходов и, таким образом, государство деньги получит обратно. Сплошная польза", – конкретизировал сооснователь НАС.Кому парироватьНесколько категорий граждан сегодня имеют право на льготный кредит, но есть проблема: они "не вытягивают" даже такие займы, продолжает Хайцеэр. "Схема с льготой через налоговый вычет все-таки нравится гораздо больше, меньше рисков и злоупотреблений. Такой механизм государству понятен, и внести поправки в нормативную базу будет гораздо проще. Одна проблема: банкам такое предложение принесет убытки. Очевидно, автопрому нужно консолидировать лоббистские усилия, чтобы иметь шанс на результат. Сейчас такой консолидации нет", – подчеркнул эксперт.Поддержат ли предложение АвтоВАЗа в правительстве? Однозначного ответа сейчас, по понятным причинам, никто дать не может. Пока данная идея – широкое поле для дискуссий, в ходе которых придется не по одному разу выслушать точки зрения разных сторон и ведомств, в том числе позицию Минпромторга, отмечают специалисты. Возможно, все же найдется такой компромисс, который будет способствовать развитию отрасли, от которого в результате выиграют и производители, и продавцы, и без пяти минут автовладельцы.

https://1prime.ru/20241219/avto-853652012.html

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

бизнес, автоваз, льготное автокредитование, льготный автокредит, автокредитование