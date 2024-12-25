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В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом - 25.12.2024, ПРАЙМ
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В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом - 25.12.2024, ПРАЙМ
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:00+0300
2024-12-25T08:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли на 29%, а лидером по продажам стала Toyota Camry.По данным платформы, средняя цена1автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели)."Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
08:00 25.12.2024
 
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом

"Авито Авто": в РФ выросли продажи авто с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли на 29%, а лидером по продажам стала Toyota Camry.
По данным платформы, средняя цена1автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.
Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.
Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели).
"Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 авто стоимостью более 3 млн рублей по доле в продажах

Марка

Модель

Доля в продажах

Средняя цена1, (руб.)

Toyota

Camry

3,28%

3 550 000

BMW

X5

3,11%

6 990 000

BMW

5 серия

2,66%

4 400 000

Geely

Monjaro

2,55%

3 690 000

Toyota

Land Cruiser

2,54%

5 451 000

Toyota

Land Cruiser Prado

2,34%

4 350 000

Mercedes-Benz

E-класс

1,94%

4 300 000

Toyota

RAV4

1,7%

3 749 000

BMW

X6

1,63%

7 650 000

Lexus

RX

1,62%

5 200 000

 
ЭксклюзивАвто
 
 
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