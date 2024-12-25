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В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом - 25.12.2024, ПРАЙМ
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T08:00+0300
2024-12-25T08:00+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли на 29%, а лидером по продажам стала Toyota Camry.По данным платформы, средняя цена1автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели)."Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, авто
В "Авито авто" отметили рост продаж авто с пробегом
"Авито Авто": в РФ выросли продажи авто с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей в 2024 году. Оказалось, что год к году продажи выросли на 29%, а лидером по продажам стала Toyota Camry.
По данным платформы, средняя цена1автомобиля с пробегом стоимостью более 3 миллионов рублей в 2024 году по сравнению с предыдущем годом практически не изменилась и составила 4 476 000 рублей. В 2024 году на этот сегмент пришлось 9,72% от всех продаж авто с пробегом. При этом доля увеличилась: годом ранее она составляла 7,81%.
Среди моделей в данной категории авто лидирует Toyota Camry, чья доля по итогам года составила 3,28%. Далее идут две модели BMW: на второй строке кроссовер X5 с долей 3,11%, а на третьей – авто бизнес-класса 5 серии с 2,66%. Четвертое место досталось единственной китайской модели в топ-10 – Geely Monjaro, на долю которой пришлось 2,55% от продаж за год. Замыкает пятерку Toyota Land Cruiser с 2,54%. Также в топ-10 вошли Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz E-класс, Toyota RAV4, BMW X6 и Lexus RX.
Лидером по динамике продаж год к году стала BMW 5 серии: прирост по сравнению с 2023 годом составил 55,6%. На втором месте – Geely Monjaro (рост на 50,7%), третью строчку делят между собой Toyota Camry и Toyota RAV4 (рост на 40,7% у каждой модели).
"Лидирующие позиции в сегменте автомобилей с пробегом стоимостью более 3 млн рублей по-прежнему занимают японские и европейские марки. Однако появление в топ-5 китайского бренда Geely, который уже успел завоевать доверие российских покупателей за годы присутствия на нашем рынке, свидетельствует о трансформации сегмента, и этот процесс будет в дальнейшем усиливаться. Так, сегодня на платформе представлено уже порядка 10 тысяч автомобилей с пробегом от китайских производителей в ценовом диапазоне выше 3 миллионов рублей. В быстроменяющейся рыночной ситуации покупателям важно делать выбор, опираясь на проверенные инструменты, поэтому мы рекомендуем пользоваться бесплатным для покупателя сервисом Селект, обеспечивающим прозрачность сделки и комфорт поиска. Благодаря возможности онлайн-бронирования, детального изучения истории владения автомобилем по отчету Автотеки, осмотру и диагностике автомобиля, а также поддержке персонального менеджера на всех этапах, процесс покупки становится максимально безопасным и удобным", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 авто стоимостью более 3 млн рублей по доле в продажах
Марка
Модель
Доля в продажах
Средняя цена1, (руб.)
Toyota
Camry
3,28%
3 550 000
BMW
X5
3,11%
6 990 000
BMW
5 серия
2,66%
4 400 000
Geely
Monjaro
2,55%
3 690 000
Toyota
Land Cruiser
2,54%
5 451 000
Toyota
Land Cruiser Prado
2,34%
4 350 000
Mercedes-Benz
E-класс
1,94%
4 300 000
Toyota
RAV4
1,7%
3 749 000
BMW
X6
1,63%
7 650 000
Lexus
RX
1,62%
5 200 000