https://1prime.ru/20241225/avtomobili-853865247.html

Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить

Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить - 25.12.2024, ПРАЙМ

Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить

Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T18:31+0300

2024-12-25T18:31+0300

2024-12-25T18:32+0300

экономика

россия

mazda

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863651_0:133:3167:1914_1920x0_80_0_0_8c655bbe813a6cb35ffd0095787ec2eb.jpg

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание "Автоновости дня", уже сейчас в продаже имеются новые седаны, которые можно заказать из-за рубежа по цене от 2,15 млн рублей.Для убедительности издание приводит цены на седан/лифтбек "Москвич 6" и 118-сильную LADA Vesta Sportline, которые стоят от 2,2 и от 2,273 млн рублей соответственно.Как утверждают "Автоновости дня", доставку новой Mazda 3 в комплектации Active можно заказать компании из Санкт-Петербурга. Указанная комплектация, в частности, предусматривает тканевую обивку сидений, пять подушек безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, функции запуска двигателя с кнопки и др.

https://1prime.ru/20241224/avtomobili-853831679.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, mazda