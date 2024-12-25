Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить - 25.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241225/avtomobili-853865247.html
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить - 25.12.2024, ПРАЙМ
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить
Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:31+0300
2024-12-25T18:32+0300
экономика
россия
mazda
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863651_0:133:3167:1914_1920x0_80_0_0_8c655bbe813a6cb35ffd0095787ec2eb.jpg
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание "Автоновости дня", уже сейчас в продаже имеются новые седаны, которые можно заказать из-за рубежа по цене от 2,15 млн рублей.Для убедительности издание приводит цены на седан/лифтбек "Москвич 6" и 118-сильную LADA Vesta Sportline, которые стоят от 2,2 и от 2,273 млн рублей соответственно.Как утверждают "Автоновости дня", доставку новой Mazda 3 в комплектации Active можно заказать компании из Санкт-Петербурга. Указанная комплектация, в частности, предусматривает тканевую обивку сидений, пять подушек безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, функции запуска двигателя с кнопки и др.
https://1prime.ru/20241224/avtomobili-853831679.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863651_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_52c1732804799cba82a852005e0cfeeb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, mazda
Экономика, РОССИЯ, Mazda
18:31 25.12.2024 (обновлено: 18:32 25.12.2024)
 
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить

В РФ стали доступны для заказа новые седаны Mazda 3 по цене от 2,15 млн рублей

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Mazda CX‑9
Автомобиль Mazda CX‑9 - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание "Автоновости дня", уже сейчас в продаже имеются новые седаны, которые можно заказать из-за рубежа по цене от 2,15 млн рублей.
Для убедительности издание приводит цены на седан/лифтбек "Москвич 6" и 118-сильную LADA Vesta Sportline, которые стоят от 2,2 и от 2,273 млн рублей соответственно.
Как утверждают "Автоновости дня", доставку новой Mazda 3 в комплектации Active можно заказать компании из Санкт-Петербурга.
Знак процента на витрине - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
Дешевле LADA: в РФ беспрецедентно подешевели четыре китайских автомобиля
Вчера, 16:15
Указанная комплектация, в частности, предусматривает тканевую обивку сидений, пять подушек безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, функции запуска двигателя с кнопки и др.
 
ЭкономикаРОССИЯMazda
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала