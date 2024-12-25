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Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить - 25.12.2024, ПРАЙМ
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить
Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T18:31+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание "Автоновости дня", уже сейчас в продаже имеются новые седаны, которые можно заказать из-за рубежа по цене от 2,15 млн рублей.Для убедительности издание приводит цены на седан/лифтбек "Москвич 6" и 118-сильную LADA Vesta Sportline, которые стоят от 2,2 и от 2,273 млн рублей соответственно.Как утверждают "Автоновости дня", доставку новой Mazda 3 в комплектации Active можно заказать компании из Санкт-Петербурга. Указанная комплектация, в частности, предусматривает тканевую обивку сидений, пять подушек безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, функции запуска двигателя с кнопки и др.
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россия, mazda
Mazda стала дешевле "Москвича". Эксперты объяснили, как и где ее купить
В РФ стали доступны для заказа новые седаны Mazda 3 по цене от 2,15 млн рублей
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ.
Хорошо известная российским автомобилистам Mazda 3, которая поставлялась в РФ вплоть до 2020 года, возвращается на авторынок России. Как сообщает издание "Автоновости дня"
, уже сейчас в продаже имеются новые седаны, которые можно заказать из-за рубежа по цене от 2,15 млн рублей.
Для убедительности издание приводит цены на седан/лифтбек "Москвич 6" и 118-сильную LADA Vesta Sportline, которые стоят от 2,2 и от 2,273 млн рублей соответственно.
Как утверждают "Автоновости дня", доставку новой Mazda 3 в комплектации Active можно заказать компании из Санкт-Петербурга.
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Указанная комплектация, в частности, предусматривает тканевую обивку сидений, пять подушек безопасности, шторки безопасности, датчики давления в шинах, функции запуска двигателя с кнопки и др.