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Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 25.12.2024, ПРАЙМ
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экономика
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен замедлились до 0,76% с 0,8% на прошлой отчетной неделе, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,58%.В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,11%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц.
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минэкономразвития рф, инфляция
Экономика, Минэкономразвития РФ, инфляция
19:08 25.12.2024 (обновлено: 19:14 25.12.2024)
 
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России

МЭР: инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты
Монеты - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен замедлились до 0,76% с 0,8% на прошлой отчетной неделе, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,58%.
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В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,11%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц.
 
ЭкономикаМинэкономразвития РФинфляция
 
 
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