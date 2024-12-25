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Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России - 25.12.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России
Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T19:08+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен замедлились до 0,76% с 0,8% на прошлой отчетной неделе, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,58%.В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,11%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц.
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минэкономразвития рф, инфляция
Экономика, Минэкономразвития РФ, инфляция
Минэкономразвития сообщило актуальные данные по инфляции в России
МЭР: инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годом выражении
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении после 9,52% на 16 декабря, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен замедлились до 0,76% с 0,8% на прошлой отчетной неделе, в том числе на плодоовощную продукцию – до 2,62%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,58%.
Путин признал недоработки при борьбе с инфляцией в России
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,11%. В секторе услуг продолжилось снижение цен на услуги гостиниц.