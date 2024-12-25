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У России нет иллюзий по разрешению конфликта на Украине, заявил Лавров

У России нет иллюзий по разрешению конфликта на Украине, заявил Лавров - 25.12.2024, ПРАЙМ

У России нет иллюзий по разрешению конфликта на Украине, заявил Лавров

У российских властей нет иллюзий относительно разрешения украинского конфликта в условиях возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T12:57+0300

2024-12-25T12:57+0300

2024-12-25T12:57+0300

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. У российских властей нет иллюзий относительно разрешения украинского конфликта в условиях возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Такое заявление сделал глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров.Российский министр уточнил, что урегулировать кризис можно исключительно в контексте договоренности о надежной безопасности и стабильности в Европе. По его словам, эти договоренности учитывали бы интересы России и других государств. Лавров добавил, что "все связывают какие-то перемены с приходом администрации Дональда Трампа". Однако Лавров подчеркнул, что у РФ в этой связи нет иллюзий - в вопросе поддержки Киева в Вашингтоне есть двухпартийный консенсус.

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