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Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+
Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+
РЕШЕНИЕ ОТЛОЖИТЬ НАЧАЛО РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ РАЦИОНАЛЬНО, ОБЕСПЕЧИТ ПЛАВНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАВНОГО РОСТА СПРОСА - НОВАК | 25.12.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ОТЛОЖИТЬ НАЧАЛО РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ РАЦИОНАЛЬНО, ОБЕСПЕЧИТ ПЛАВНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАВНОГО РОСТА СПРОСА - НОВАК
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Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+
Новак: решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ рационально