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Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 25.12.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+
Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+
РЕШЕНИЕ ОТЛОЖИТЬ НАЧАЛО РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ РАЦИОНАЛЬНО, ОБЕСПЕЧИТ ПЛАВНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАВНОГО РОСТА СПРОСА - НОВАК | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:54+0300
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энергетика
нефть
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александр новак
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. РЕШЕНИЕ ОТЛОЖИТЬ НАЧАЛО РОСТА ДОБЫЧИ НЕФТИ В РАМКАХ ОПЕК+ РАЦИОНАЛЬНО, ОБЕСПЕЧИТ ПЛАВНЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЛАВНОГО РОСТА СПРОСА - НОВАК
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нефть, опек, александр новак
Энергетика, Нефть, ОПЕК, Александр Новак
11:54 25.12.2024
 
Новак оценил решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+

Новак: решение отложить начало роста добычи нефти в рамках ОПЕК+ рационально

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей
ПМЭФ-2024. Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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