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Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2025 году

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2025 году - 25.12.2024, ПРАЙМ

Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2025 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году - на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:34+0300

2024-12-25T11:34+0300

2024-12-25T11:34+0300

энергетика

россия

александр новак

мировой спрос на нефть

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 1,2 миллиона баррелей в сутки, в 2025 году - на 1-1,5 миллиона баррелей в сутки, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24". "Ситуация сейчас стабильная, нормальная... Мы в целом видим, что по этому году увеличится объем спроса на мировых рынках на 1,2 миллиона баррелей в сутки и составит 104,4 миллиона... В следующем году мы оцениваем примерно так же - от 1 до 1,5 миллиона баррелей в сутки прирост", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".

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россия, александр новак, мировой спрос на нефть