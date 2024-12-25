https://1prime.ru/20241225/oborudovanie-853849860.html

Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий

Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий - 25.12.2024, ПРАЙМ

Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий

Россия в ближайшие 2-3 года станет на 90% независимой от импорта технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T11:45+0300

2024-12-25T11:45+0300

2024-12-25T11:45+0300

энергетика

россия

нефть

оборудование

александр новак

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в ближайшие 2-3 года станет на 90% независимой от импорта технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Я думаю, что в ближайшие 2-3 года, если брать технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, то мы выйдем на почти 90-процентный уровень независимости", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".Он подчеркнул, что речь идет не только о технологическом суверенитете, но и лидерстве в ряде областей, в частности в добыче трудноизвлекаемых залежей газа, добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20241225/novak--853849376.html

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россия, нефть, оборудование, александр новак