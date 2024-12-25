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Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий
Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий - 25.12.2024, ПРАЙМ
Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий
Россия в ближайшие 2-3 года станет на 90% независимой от импорта технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T11:45+0300
2024-12-25T11:45+0300
2024-12-25T11:45+0300
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нефть
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в ближайшие 2-3 года станет на 90% независимой от импорта технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24"."Я думаю, что в ближайшие 2-3 года, если брать технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, то мы выйдем на почти 90-процентный уровень независимости", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".Он подчеркнул, что речь идет не только о технологическом суверенитете, но и лидерстве в ряде областей, в частности в добыче трудноизвлекаемых залежей газа, добавляется в сообщении.
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россия, нефть, оборудование, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, оборудование, Александр Новак
Новак оценил независимость нефтегазовой отрасли РФ от импорта технологий
Новак: нефтегазовая отрасль РФ за 2-3 года станет на 90% независима от импорта технологий
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Россия в ближайшие 2-3 года станет на 90% независимой от импорта технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я думаю, что в ближайшие 2-3 года, если брать технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, то мы выйдем на почти 90-процентный уровень независимости", - приводит слова Новака Telegram-канал "Вести".
Он подчеркнул, что речь идет не только о технологическом суверенитете, но и лидерстве в ряде областей, в частности в добыче трудноизвлекаемых залежей газа, добавляется в сообщении.
Новак спрогнозировал рост мирового спроса на нефть в 2025 году