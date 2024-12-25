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ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании - 25.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T20:21+0300
2024-12-25T20:21+0300
2024-12-25T20:56+0300
экономика
пск
потребкредитование
ограничения
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (займа) (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам", - сказано в сообщении.Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности, отмечает регулятор. "Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК", - говорится в сообщении.При этом ЦБ указывает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Также ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.
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пск, потребкредитование, ограничения
Экономика, ПСК, потребкредитование, ограничения
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов по потребкредитам на три месяца
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (займа) (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам", - сказано в сообщении.
Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности, отмечает регулятор. "Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК", - говорится в сообщении.
В Госдуму внесли проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам
При этом ЦБ указывает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Также ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.