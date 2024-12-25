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ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании - 25.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании - 25.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании
ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T20:21+0300
2024-12-25T20:56+0300
экономика
пск
потребкредитование
ограничения
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора."Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (займа) (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам", - сказано в сообщении.Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности, отмечает регулятор. "Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК", - говорится в сообщении.При этом ЦБ указывает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Также ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.
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пск, потребкредитование, ограничения
Экономика, ПСК, потребкредитование, ограничения
20:21 25.12.2024 (обновлено: 20:56 25.12.2024)
 
ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов в потребкредитовании

ЦБ отменяет лимиты по полной стоимости кредитов по потребкредитам на три месяца

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ отменяет ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать полную стоимость кредита (займа) (ПСК) для кредитных организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, ломбардов по всем потребительским кредитам", - сказано в сообщении.
Стоимость фондирования финансовых организаций достаточно сильно выросла c третьего квартала 2024 года как из-за роста ключевой ставки, так и из-за конкуренции банков за фондирование для выполнения норматива краткосрочной ликвидности, отмечает регулятор. "Поскольку среднерыночное значение ПСК за III квартал служит базой расчета для установления предельного уровня ПСК на I квартал 2025 года, то это ограничение могло бы привести к сокращению доступности потребительских кредитов (займов) для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК", - говорится в сообщении.
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Госдуму внесли проект о периоде охлаждения по потребительским кредитам
23 декабря, 23:19
При этом ЦБ указывает, что риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены действующими макропруденциальными мерами. Также ограничение ПСК сохраняется для высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.
 
ЭкономикаПСКпотребкредитованиеограничения
 
 
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