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Стала известна причина взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе

Стала известна причина взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе - 25.12.2024, ПРАЙМ

Стала известна причина взрыва и пожара в ТЦ во Владикавказе

Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T13:19+0300

2024-12-25T13:19+0300

2024-12-25T13:19+0300

происшествия

россия

владикавказ

пожар

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Взрыв и пожар в торговом центре во Владикавказе произошли из-за падения обломков сбитого дрона. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "По данным министерства обороны, взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа был вызван падением обломков сбитого БПЛА. Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8.28", - написал Меняйло в своем Telegram-канале. Он отметил, что данная версия "подтверждается предварительными результатами следственно-оперативных мероприятий". "На камерах наблюдения торгового центра видно, что взрыв произошел снаружи. Взрывотехники продолжают искать фрагменты беспилотного летательного аппарата", - добавил он. Работа всех служб на месте происшествия продолжается. Меняйло сообщал, что возгорание в торговом центре "Алания Молл" произошло до его открытия. По информации МЧС, в результате пожара один человек погиб, еще двое получили травмы.

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россия, владикавказ, пожар