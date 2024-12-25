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Медведев: "Сколково" уплатило больше налогов, чем получило субсидий

Медведев: "Сколково" уплатило больше налогов, чем получило субсидий - 25.12.2024, ПРАЙМ

Медведев: "Сколково" уплатило больше налогов, чем получило субсидий

Инновационный центр "Сколково" с 2017 по 2023 год уплатил в бюджет налогов на сумму более 200 миллиардов рублей, при этом с 2010 по 2023 год государство... | 25.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-25T20:14+0300

2024-12-25T20:14+0300

2024-12-25T20:14+0300

экономика

сколково

уплата налогов

субсидии

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Инновационный центр "Сколково" с 2017 по 2023 год уплатил в бюджет налогов на сумму более 200 миллиардов рублей, при этом с 2010 по 2023 год государство потратило на его развитие порядка 197 миллиардов рублей, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. Медведев в среду провел заседание попечительского совета фонда "Сколково", на котором предложил обсудить предварительные результаты работы самого инновационного центра за год и приоритеты его развития на ближайшую перспективу. "Если говорить о финансировании из бюджета, то по тем данным, которые у меня сейчас есть, с 2010 по 2023 год средства составили порядка 197 миллиардов рублей. На все - на меры поддержки, на целый ряд проектов, который реализован. А если говорить о возврате и о тех налогах, то только за период с 2017 по 2023 год сумма уплаченных налогов составляет более 200 миллиардов рублей. То есть это уже само по себе больше субсидий федерального бюджета, которые поступили в адрес фонда", - сказал Медведев. Он также заявил, что этот показатель свидетельствует об эффективной работе, которая была проведена. Медведев также выразил надежду, что изменения, согласно которым Москве была передана часть полномочий по управлению "Сколково", дополнят позитивную картину.

https://1prime.ru/20241223/medvedev-853809750.html

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сколково, уплата налогов, субсидии