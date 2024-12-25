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СО ЕЭС оценила затраты на покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке - 25.12.2024, ПРАЙМ
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СО ЕЭС оценила затраты на покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке
СО ЕЭС оценила затраты на покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке - 25.12.2024, ПРАЙМ
СО ЕЭС оценила затраты на покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке
Покрытие дефицита энергетической мощности на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири потребует капитальных затрат порядка 1,066 триллиона рублей, следует | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T01:42+0300
2024-12-25T01:42+0300
энергетика
нефть
экономика
москва
дальний восток
якутск
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Покрытие дефицита энергетической мощности на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири потребует капитальных затрат порядка 1,066 триллиона рублей, следует из материалов Системного оператора Единой энергетической системы к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики (в распоряжении РИА Новости). Так, для покрытия энергодефицита объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока к 2030 году может потребоваться 478 миллиардов рублей. Из них в 48,7 миллиарда рублей оценивается строительство воздушной линии 500 кВ Хабаровская - Комсомольская с реконструкцией подстанции (ПС) 500 кВ Комсомольская. Также предполагается строительство новой ТЭС в Якутске мощностью 233 МВт за 54,5 миллиарда рублей, ТЭС за сечением "Переход через Амур" на 445 МВт за 180,5 миллиарда рублей и ввод новых мощностей возобновляемой энергетики (солнечных и ветряных станций) на 1700 МВт с капитальными затратами в 194,3 миллиарда рублей. Покрытие энергодефицита в юго-восточной части Сибири, по оценкам СО ЕЭС, обойдется в 588 миллиардов рублей.
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нефть, москва, дальний восток, якутск
Энергетика, Нефть, Экономика, МОСКВА, Дальний Восток, Якутск
01:42 25.12.2024
 
СО ЕЭС оценила затраты на покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке

СО ЕЭС: покрытие энергодефицита на Дальнем Востоке и в Сибири потребует 1,066 трлн рублей

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Покрытие дефицита энергетической мощности на Дальнем Востоке и в юго-восточной части Сибири потребует капитальных затрат порядка 1,066 триллиона рублей, следует из материалов Системного оператора Единой энергетической системы к правительственной комиссии по развитию электроэнергетики (в распоряжении РИА Новости).
Так, для покрытия энергодефицита объединенной энергосистеме (ОЭС) Востока к 2030 году может потребоваться 478 миллиардов рублей. Из них в 48,7 миллиарда рублей оценивается строительство воздушной линии 500 кВ Хабаровская - Комсомольская с реконструкцией подстанции (ПС) 500 кВ Комсомольская.
Также предполагается строительство новой ТЭС в Якутске мощностью 233 МВт за 54,5 миллиарда рублей, ТЭС за сечением "Переход через Амур" на 445 МВт за 180,5 миллиарда рублей и ввод новых мощностей возобновляемой энергетики (солнечных и ветряных станций) на 1700 МВт с капитальными затратами в 194,3 миллиарда рублей.
Покрытие энергодефицита в юго-восточной части Сибири, по оценкам СО ЕЭС, обойдется в 588 миллиардов рублей.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьМОСКВАДальний ВостокЯкутск
 
 
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