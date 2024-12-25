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Заседание Высшего Евразийского экономического совета - 25.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Заседание Высшего Евразийского экономического совета - 25.12.2024, ПРАЙМ
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге в среду. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T00:42+0300
2024-12-25T00:42+0300
экономика
санкт-петербург
армения
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
касым-жомарт токаев
евразийская экономическая комиссия
еаэс
еэк
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге в среду. Ниже приводится справочная информация. Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года. Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза. ВЕЭС утверждает порядок осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени союза, в том числе о заключении с ней международных договоров, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора. Высший совет утверждает состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), распределяет обязанности между членами коллегии комиссии и прекращает их полномочия. Назначает председателя коллегии ЕЭК и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, назначает по представлению государств-членов судей Суда союза. ВЕЭС утверждает бюджет союза и определяет размеры долевых взносов государств-членов. Высший Евразийский экономический совет также определяет порядок принятия в союз новых членов и прекращения членства в союзе. В его полномочия также входит решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в союз. Решения и распоряжения ВЕЭС принимаются консенсусом. Решения совета, связанные с прекращением членства государства в союзе, принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в союзе". Заседания Высшего Евразийского экономического совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или его председателя могут созываться внеочередные заседания ВЕЭС. Заседания совета проводятся под руководством председателя. В заседаниях ВЕЭС по приглашения председателя могут участвовать члены совета ЕЭК, председатель коллегии ЕЭК и иные приглашенные лица. Список участников и формат заседаний совета определяются его председателем по согласования с членами ВЕЭС. Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления. С 1 января 2024 года в Высшем Евразийском экономическом совете председательствует Армения. Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, прошло 8 мая 2024 года в Санкт-Петербурге. На заседании в узком составе присутствовали лидеры стран – членов Евразийского экономического союза: президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. К работе ВЕЭС в ходе заседания в расширенном составе присоединились главы государств-наблюдателей: президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. В ходе заседания главам государств Евразийского экономического союза был представлен доклад о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2023 года. Лидеры обсудили реализацию Основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2023 году и поддержали предложение об официальном инициировании переговоров по заключению временного торгового соглашения с Монголией. Кроме того, был одобрен проект Протокола об электронном обмене информацией о происхождении товаров с Вьетнамом. По итогам встречи был принят пакет документом. Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, армения, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, евразийская экономическая комиссия, еаэс, еэк
Экономика, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Евразийская экономическая комиссия, ЕАЭС, ЕЭК
00:42 25.12.2024
 
Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в среду в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Санкт-Петербурге в среду.
Ниже приводится справочная информация.
Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС) – высший орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В состав совета входят главы государств-членов либо главы правительств государств-членов (в соответствии с законодательством своего государства) Евразийского экономического союза – Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Международное интеграционное экономическое объединение ЕАЭС было создано на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства, оно ведет свою работу с 1 января 2015 года.
Согласно Договору о ЕАЭС, Высший Евразийский экономический совет рассматривает принципиальные вопросы деятельности союза, определяет стратегию, направления и перспективы развития интеграции и принимает решения, направленные на реализацию целей Евразийского экономического союза.
ВЕЭС утверждает порядок осуществления ЕАЭС международного сотрудничества, принимает решения о переговорах с третьей стороной от имени союза, в том числе о заключении с ней международных договоров, прекращении, приостановлении или о выходе из международного договора.
Высший совет утверждает состав коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), распределяет обязанности между членами коллегии комиссии и прекращает их полномочия.
Назначает председателя коллегии ЕЭК и принимает решение о досрочном прекращении его полномочий, назначает по представлению государств-членов судей Суда союза.
ВЕЭС утверждает бюджет союза и определяет размеры долевых взносов государств-членов.
Высший Евразийский экономический совет также определяет порядок принятия в союз новых членов и прекращения членства в союзе. В его полномочия также входит решение о предоставлении или об аннулировании статуса наблюдателя или статуса государства-кандидата на вступление в союз.
Решения и распоряжения ВЕЭС принимаются консенсусом. Решения совета, связанные с прекращением членства государства в союзе, принимаются по принципу "консенсус минус голос государства-члена, уведомившего о своем намерении прекратить свое членство в союзе".
Заседания Высшего Евразийского экономического совета проводятся не реже одного раза в год. Для решения неотложных вопросов деятельности союза по инициативе любого из государств-членов или его председателя могут созываться внеочередные заседания ВЕЭС.
Заседания совета проводятся под руководством председателя.
В заседаниях ВЕЭС по приглашения председателя могут участвовать члены совета ЕЭК, председатель коллегии ЕЭК и иные приглашенные лица. Список участников и формат заседаний совета определяются его председателем по согласования с членами ВЕЭС.
Председательство в совете осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.
С 1 января 2024 года в Высшем Евразийском экономическом совете председательствует Армения.
Юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета, приуроченное к десятилетию со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, прошло 8 мая 2024 года в Санкт-Петербурге.
На заседании в узком составе присутствовали лидеры стран – членов Евразийского экономического союза: президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
К работе ВЕЭС в ходе заседания в расширенном составе присоединились главы государств-наблюдателей: президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.
В ходе заседания главам государств Евразийского экономического союза был представлен доклад о ходе исполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года по итогам 2023 года.
Лидеры обсудили реализацию Основных направлений международной деятельности ЕАЭС в 2023 году и поддержали предложение об официальном инициировании переговоров по заключению временного торгового соглашения с Монголией. Кроме того, был одобрен проект Протокола об электронном обмене информацией о происхождении товаров с Вьетнамом. По итогам встречи был принят пакет документом.
Очередное заседание Высшего евразийского экономического совета пройдет 25 декабря в Санкт-Петербурге.
 
ЭкономикаСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАРМЕНИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт ТокаевЕвразийская экономическая комиссияЕАЭСЕЭК
 
 
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