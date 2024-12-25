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Во Владикавказе произошло возгорание в ТЦ "Алания Молл"
Во Владикавказе произошло возгорание в ТЦ "Алания Молл" - 25.12.2024, ПРАЙМ
Во Владикавказе произошло возгорание в ТЦ "Алания Молл"
В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T09:30+0300
2024-12-25T09:30+0300
2024-12-25T09:40+0300
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МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.Экстренные службы рассказали, что на верхнем этаже ТЦ на фудкорте произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три работника кухни. В МЧС также отметили, что пожар распространился на площадь около 800 квадратных метров, на текущий момент горят третий этаж и кровля.Сообщается, что взрыв газа произошел из-за неисправности оборудования.Меняйло рассказал, что во время происшествия в торговом центре погибла женщина, состояние пострадавших оценивается. По его словам, идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.
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россия, владикавказ, пожар
Происшествия, РОССИЯ, Владикавказ, пожар
Во Владикавказе произошло возгорание в ТЦ "Алания Молл"
МЧС: площадь пожара в ТЦ "Алания Молл" во Владикавказе равна 800 "квадратам"
МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. В торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе произошло возгорание, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Экстренные службы рассказали, что на верхнем этаже ТЦ на фудкорте произошел взрыв газа, в результате которого пострадали три работника кухни. В МЧС также отметили, что пожар распространился на площадь около 800 квадратных метров, на текущий момент горят третий этаж и кровля.
Сообщается, что взрыв газа произошел из-за неисправности оборудования.
Меняйло рассказал, что во время происшествия в торговом центре погибла женщина, состояние пострадавших оценивается. По его словам, идет осмотр помещений на предмет очагов возгораний и по поиску возможно находящихся там людей.
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