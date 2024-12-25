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Власти Украины запретил экспорт газа, золота и соли на год - 25.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241225/ukraina-853863611.html
Власти Украины запретил экспорт газа, золота и соли на год
Власти Украины запретил экспорт газа, золота и соли на год - 25.12.2024, ПРАЙМ
Власти Украины запретил экспорт газа, золота и соли на год
Правительство Украины приняло постановление, запрещающее экспорт ряда товаров, которые подлежат лицензированию и квотированию на 2025 год, в их числе - газ,... | 25.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-25T17:33+0300
2024-12-25T17:33+0300
экономика
украина
газ
соль
золото
экспорт товаров
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Правительство Украины приняло постановление, запрещающее экспорт ряда товаров, которые подлежат лицензированию и квотированию на 2025 год, в их числе - газ, золото и соль, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. "Утвердить на 2025 год: объемы квот товаров, перечень контролируемых веществ, перечень товаров и оборудования, которые могут содержать контролируемые вещества, экспорт которых подлежит лицензированию; перечень товаров (аграрной продукции), объемы квот товаров, экспорт которых в государства-члены Европейского Союза подлежит лицензированию", - говорится в тексте документа. Согласно постановлению, на 2025 год установлены "нулевые квоты" на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов. При этом установлены квоты на 1,3 миллиона тонн на коксующиеся угли марки "К" и 400 тысяч тонн на жидкое топливо (мазут). Также введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряд другой продукции аграрного сектора. В сентябре 2023 года министерство агрополитики Украины заявило, что кабмин утвердил новую процедуру экспорта, по которой кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница, идущие на экспорт в страны ЕС, должны будут получить лицензию.
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украина, газ, соль, золото, экспорт товаров
Экономика, УКРАИНА, Газ, соль, золото, экспорт товаров
17:33 25.12.2024
 
Власти Украины запретил экспорт газа, золота и соли на год

Власти Украины ввели на год "нулевые квоты" на экспорт природного газа

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 25 дек – ПРАЙМ. Правительство Украины приняло постановление, запрещающее экспорт ряда товаров, которые подлежат лицензированию и квотированию на 2025 год, в их числе - газ, золото и соль, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Утвердить на 2025 год: объемы квот товаров, перечень контролируемых веществ, перечень товаров и оборудования, которые могут содержать контролируемые вещества, экспорт которых подлежит лицензированию; перечень товаров (аграрной продукции), объемы квот товаров, экспорт которых в государства-члены Европейского Союза подлежит лицензированию", - говорится в тексте документа.
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12:19
Согласно постановлению, на 2025 год установлены "нулевые квоты" на экспорт соли, энергетического угля, природного газа, топливной древесины, серебра, золота, отходов или лома драгоценных металлов. При этом установлены квоты на 1,3 миллиона тонн на коксующиеся угли марки "К" и 400 тысяч тонн на жидкое топливо (мазут). Также введено лицензирование пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника, сахара, мяса птицы и ряд другой продукции аграрного сектора.
В сентябре 2023 года министерство агрополитики Украины заявило, что кабмин утвердил новую процедуру экспорта, по которой кукуруза, рапс, подсолнечник и пшеница, идущие на экспорт в страны ЕС, должны будут получить лицензию.
 
ЭкономикаУКРАИНАГазсользолотоэкспорт товаров
 
 
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