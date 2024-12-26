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Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008
В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:00+0300
2024-12-26T11:00+0300
2024-12-26T11:00+0300
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peugeot
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto.Автомобили оснащены 175-сильными 1,6-литровыми турбомоторами, 8-диапазонными автоматическими коробками передач и передним приводом. Они предлагаются в пятиместной версии и имеют такое оснащение, как отделка салона экокожей, большой сенсорный экран мультимедийной системы и панорамная крыша.Отмечается, что автомобили продаются в качестве экземпляров 2021 года без пробега, поскольку они являются складскими остатками в китайском офисе Peugeot, которые не удалось продать на фоне жестких ковидных ограничений в Китае.В КНР эти кроссоверы уже продаются по сниженным ценам, а на российской таможне установлены на новые Peugeot установили ставки для трехлетних автомобилей, заключили в издании.
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россия, авто, peugeot
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008
Quto: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 из КНР
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ.
В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает
портал Quto.
Автомобили оснащены 175-сильными 1,6-литровыми турбомоторами, 8-диапазонными автоматическими коробками передач и передним приводом. Они предлагаются в пятиместной версии и имеют такое оснащение, как отделка салона экокожей, большой сенсорный экран мультимедийной системы и панорамная крыша.
Отмечается, что автомобили продаются в качестве экземпляров 2021 года без пробега, поскольку они являются складскими остатками в китайском офисе Peugeot, которые не удалось продать на фоне жестких ковидных ограничений в Китае.
В КНР эти кроссоверы уже продаются по сниженным ценам, а на российской таможне установлены на новые Peugeot установили ставки для трехлетних автомобилей, заключили в издании.
В России подешевели Peugeot иранской сборки