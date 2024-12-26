https://1prime.ru/20241226/avto-853875731.html

Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008

Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 - 26.12.2024, ПРАЙМ

Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008

В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T11:00+0300

2024-12-26T11:00+0300

2024-12-26T11:00+0300

россия

авто

peugeot

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto.Автомобили оснащены 175-сильными 1,6-литровыми турбомоторами, 8-диапазонными автоматическими коробками передач и передним приводом. Они предлагаются в пятиместной версии и имеют такое оснащение, как отделка салона экокожей, большой сенсорный экран мультимедийной системы и панорамная крыша.Отмечается, что автомобили продаются в качестве экземпляров 2021 года без пробега, поскольку они являются складскими остатками в китайском офисе Peugeot, которые не удалось продать на фоне жестких ковидных ограничений в Китае.В КНР эти кроссоверы уже продаются по сниженным ценам, а на российской таможне установлены на новые Peugeot установили ставки для трехлетних автомобилей, заключили в издании.

https://1prime.ru/20241224/avto-853833214.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, peugeot