Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241226/avto-853875731.html
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 - 26.12.2024, ПРАЙМ
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008
В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T11:00+0300
2024-12-26T11:00+0300
россия
авто
peugeot
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523109_73:0:1847:998_1920x0_80_0_0_1214ee214872af0b7f196acdaa9ab319.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto.Автомобили оснащены 175-сильными 1,6-литровыми турбомоторами, 8-диапазонными автоматическими коробками передач и передним приводом. Они предлагаются в пятиместной версии и имеют такое оснащение, как отделка салона экокожей, большой сенсорный экран мультимедийной системы и панорамная крыша.Отмечается, что автомобили продаются в качестве экземпляров 2021 года без пробега, поскольку они являются складскими остатками в китайском офисе Peugeot, которые не удалось продать на фоне жестких ковидных ограничений в Китае.В КНР эти кроссоверы уже продаются по сниженным ценам, а на российской таможне установлены на новые Peugeot установили ставки для трехлетних автомобилей, заключили в издании.
https://1prime.ru/20241224/avto-853833214.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523109_294:0:1625:998_1920x0_80_0_0_693fa551a630c6ba8cb2c5a18c358690.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, peugeot
РОССИЯ, Авто, Peugeot
11:00 26.12.2024
 
Цена удивит: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008

Quto: в России начались продажи кроссоверов Peugeot 5008 из КНР

© Фото : Peugeot Автомобиль Peugeot 5008
Автомобиль Peugeot 5008 - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© Фото : Peugeot
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. В России начались продажи недорогих кроссоверов Peugeot 5008 из Китая, стоимость которых составляет 2 700 000 рублей, передает портал Quto.
Автомобили оснащены 175-сильными 1,6-литровыми турбомоторами, 8-диапазонными автоматическими коробками передач и передним приводом. Они предлагаются в пятиместной версии и имеют такое оснащение, как отделка салона экокожей, большой сенсорный экран мультимедийной системы и панорамная крыша.
Отмечается, что автомобили продаются в качестве экземпляров 2021 года без пробега, поскольку они являются складскими остатками в китайском офисе Peugeot, которые не удалось продать на фоне жестких ковидных ограничений в Китае.
В КНР эти кроссоверы уже продаются по сниженным ценам, а на российской таможне установлены на новые Peugeot установили ставки для трехлетних автомобилей, заключили в издании.
Открытие дилерского центра концерна Peugeot во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2024
В России подешевели Peugeot иранской сборки
24 декабря, 17:02
 
РОССИЯАвтоPeugeot
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала