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Названы китайские автомарки, которым грозит уход с российского рынка

Названы китайские автомарки, которым грозит уход с российского рынка - 26.12.2024, ПРАЙМ

Названы китайские автомарки, которым грозит уход с российского рынка

На данный момент несколько китайских автомобильных компаний находятся на грани ухода с российского авторынка из-за низких продаж и работы в убыток, рассказал в... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T12:48+0300

2024-12-26T12:48+0300

2024-12-26T12:48+0300

россия

авто

китай

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. На данный момент несколько китайских автомобильных компаний находятся на грани ухода с российского авторынка из-за низких продаж и работы в убыток, рассказал в беседе с "Газетой.Ru" экс-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и основатель "Автомаркетолога" Олег Мосеев.По словам эксперта, большинство из них имеют продажи около 20 автомобилей на дилерский центр в месяц, что экономически невыгодно. Это касается автомобилей, не имеющих локальной сборки. В случае низких продаж российские дилеры также начинают отказываться от сотрудничества с этими марками, что может привести к потере дилерской сети.Некоторые из рассматриваемых брендов включают Kaiyi, Skywell, Haima, VGV, GAC, и Livan. Некоторые из них уже пытаются продать свои бренды"При таких продажах точно вызывает вопросы экономическая целесообразность работы брендов в России. Насколько я понимаю, Kaiyi пытаются отдать бренду Jetour, чтобы они им занимались. Посмотрим, что из этого выйдет", — заметил собеседник издания.

https://1prime.ru/20241225/avto-853835269.html

китай

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россия, авто, китай