https://1prime.ru/20241226/avto-853882054.html

В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом

В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом - 26.12.2024, ПРАЙМ

В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:00+0300

2024-12-26T15:00+0300

2024-12-26T15:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а средняя цена1такого авто составила 1 979 000 рублей.По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также втоп-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano иVoyah Free."Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля: от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

https://1prime.ru/20241226/avto-853878362.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто