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В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом
В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом - 26.12.2024, ПРАЙМ
В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом
Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:00+0300
2024-12-26T15:00+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а средняя цена1такого авто составила 1 979 000 рублей.По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также втоп-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano иVoyah Free."Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля: от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
15:00 26.12.2024
 
В "Авито Авто" зафиксировали рост продаж китайских авто с пробегом

"Авито Авто": продажи китайских авто с пробегом в России выросли на 45,4%

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкXX Тольяттинский автосалон "Motorexpo"
XX Тольяттинский автосалон Motorexpo - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Николай Хижняк
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж автомобилей с пробегом китайских марок в 2024 году. Оказалось, что продажи год к году выросли на 45,4%, а средняя цена1такого авто составила 1 979 000 рублей.
По данным Авито Авто, лидером по продажам авто с пробегом среди марок стала Geely, чья доля составила 21,28%. На второй строке рейтинга – Chery с 18,51%, а на третьем – HAVAL с 9,46%. Также в топ-5 по продажам вошли Changan (7,48%) и LIFAN (7,24%). Наиболее заметно год к году выросли продажи марки HAVAL – на 88,6%.
Среди моделей наиболее продаваемой стала Geely Monjaro: ее доля составила 5,64%. На втором месте оказалась еще одна модель этой же марки – Geely Coolray, получившая долю в 4,33%. Третья строка досталась Chery Tiggo (T11), чья доля достигла 3,27%. Далее идут две модели LiXiang – L7 (2,81%) и L9 (2,52%). Также втоп-10 вошли Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion, LIFAN X60, LIFAN Solano иVoyah Free.
"Рынок китайских автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый рост: их доля в продажах увеличилась с 3,68% по итогам 2023 года до 5,17% в текущем году. Заметным трендом стало то, что на вторичном рынке начинают появляться новые китайские бренды, что создает потенциал для дальнейшего развития этого сегмента. При выборе автомобиля с пробегом любой марки – как новой в этом сегменте, так и давно присутствующей на рынке – важны безопасность сделки и удобство. И здесь может стать помощником бесплатный для пользователя сервис Селект, позволяющий забронировать и купить один из специально отобранных автомобилей от проверенных дилеров. Селект обеспечивает комфорт и прозрачность при выборе автомобиля: от детального изучения истории по отчету Автотеки до профессионального осмотра экспертами", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
1 Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже — цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
Топ-10 автомобилей китайских брендов по доле в продажах

Марка

Модель

Доля в продажах

Средняя цена1, руб.

Geely

Monjaro

5,64%

3 600 000

Geely

Coolray

4,33%

2 058 000

Chery

Tiggo (T11)

3,27%

430 000

LiXiang

L7

2,81%

6 359 000

LiXiang

L9

2,52%

7 400 000

Chery

Tiggo 7 Pro

2,31%

1 920 000

Haval

Jolion

2,28%

2 000 000

LIFAN

X60

2,27%

650 000

LIFAN

Solano

2,24%

325 000

Voyah

Free

2,15%

4 589 000

Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
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12:48
 
ЭксклюзивАвто
 
 
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