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Склады в России завалены китайскими авто

Склады в России завалены китайскими авто - 26.12.2024, ПРАЙМ

Склады в России завалены китайскими авто

Склады в России буквально забиты китайскими автомобилями - производители не учли снижение спроса перед Новым годом и основательно пополнили запасы. Стоков... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T14:46+0300

2024-12-26T14:46+0300

2024-12-26T15:34+0300

авто

китайские авто

бизнес

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chery

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Склады в России буквально забиты китайскими автомобилями - производители не учли снижение спроса перед Новым годом и основательно пополнили запасы. Стоков накопилось 200-250 тысяч штук, этого хватит минимум до апреля 2025 года, пишет "Коммерсант".По оценке директора "Автостата" Сергея Целикова, накопленных в этом году запасов больше, чем было год назад. Тогда, по подсчетам агентства, на складах было 175 тысяч авто. Независимый автоэксперт Олег Мосеев считает, что запасов еще больше в 360 тысяч штук без учета параллельного импорта.Это произошло потому что китайские автоконцерны вовремя не смогли предвидеть снижения спроса из-за роста ключевой ставки. Когда этот процесс начался во втором полугодии, запланированные поставки было уже не остановить. Кроме того, авто везли с запасом из-за повышения утильсбора.Однако затоваривание не приведет к снижению цен, хотя содержать склады в условиях текущей ставки ЦБ непросто, уверены опрошенные изданием эксперты. По их мнению, цены на новые китайские авто в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а если рубль продолжит падать, то и больше. В этой ситуации автопроизводители предпочтут сократить импорт, нежели снижать стоимость продукции.Но некоторые скидки все же возможны, особенно на машины прошлого года выпуска. Ценовую политику будут задавать крупные игроки - Haval, Chery, Geely и Changan, остальные подключатся. Эксперты ожидают охлаждения спроса и спада продаж на 10-15% год к году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, бизнес, haval, chery, geely