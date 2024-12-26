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Склады в России завалены китайскими авто - 26.12.2024, ПРАЙМ
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Склады в России завалены китайскими авто
Склады в России завалены китайскими авто - 26.12.2024, ПРАЙМ
Склады в России завалены китайскими авто
Склады в России буквально забиты китайскими автомобилями - производители не учли снижение спроса перед Новым годом и основательно пополнили запасы. Стоков... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T14:46+0300
2024-12-26T15:34+0300
авто
китайские авто
бизнес
haval
chery
geely
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Склады в России буквально забиты китайскими автомобилями - производители не учли снижение спроса перед Новым годом и основательно пополнили запасы. Стоков накопилось 200-250 тысяч штук, этого хватит минимум до апреля 2025 года, пишет "Коммерсант".По оценке директора "Автостата" Сергея Целикова, накопленных в этом году запасов больше, чем было год назад. Тогда, по подсчетам агентства, на складах было 175 тысяч авто. Независимый автоэксперт Олег Мосеев считает, что запасов еще больше в 360 тысяч штук без учета параллельного импорта.Это произошло потому что китайские автоконцерны вовремя не смогли предвидеть снижения спроса из-за роста ключевой ставки. Когда этот процесс начался во втором полугодии, запланированные поставки было уже не остановить. Кроме того, авто везли с запасом из-за повышения утильсбора.Однако затоваривание не приведет к снижению цен, хотя содержать склады в условиях текущей ставки ЦБ непросто, уверены опрошенные изданием эксперты. По их мнению, цены на новые китайские авто в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а если рубль продолжит падать, то и больше. В этой ситуации автопроизводители предпочтут сократить импорт, нежели снижать стоимость продукции.Но некоторые скидки все же возможны, особенно на машины прошлого года выпуска. Ценовую политику будут задавать крупные игроки - Haval, Chery, Geely и Changan, остальные подключатся. Эксперты ожидают охлаждения спроса и спада продаж на 10-15% год к году.
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авто, китайские авто, бизнес, haval, chery, geely
Авто, китайские авто, Бизнес, Haval, Chery, Geely
14:46 26.12.2024 (обновлено: 15:34 26.12.2024)
 
Склады в России завалены китайскими авто

"Коммерсант": склады в России завалены китайскими авто, запасов хватит до весны

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Склады в России буквально забиты китайскими автомобилями - производители не учли снижение спроса перед Новым годом и основательно пополнили запасы. Стоков накопилось 200-250 тысяч штук, этого хватит минимум до апреля 2025 года, пишет "Коммерсант".
По оценке директора "Автостата" Сергея Целикова, накопленных в этом году запасов больше, чем было год назад. Тогда, по подсчетам агентства, на складах было 175 тысяч авто. Независимый автоэксперт Олег Мосеев считает, что запасов еще больше в 360 тысяч штук без учета параллельного импорта.
Это произошло потому что китайские автоконцерны вовремя не смогли предвидеть снижения спроса из-за роста ключевой ставки. Когда этот процесс начался во втором полугодии, запланированные поставки было уже не остановить. Кроме того, авто везли с запасом из-за повышения утильсбора.
Однако затоваривание не приведет к снижению цен, хотя содержать склады в условиях текущей ставки ЦБ непросто, уверены опрошенные изданием эксперты. По их мнению, цены на новые китайские авто в первом полугодии вырастут минимум на 10%, а если рубль продолжит падать, то и больше. В этой ситуации автопроизводители предпочтут сократить импорт, нежели снижать стоимость продукции.
Но некоторые скидки все же возможны, особенно на машины прошлого года выпуска. Ценовую политику будут задавать крупные игроки - Haval, Chery, Geely и Changan, остальные подключатся. Эксперты ожидают охлаждения спроса и спада продаж на 10-15% год к году.
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