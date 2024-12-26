https://1prime.ru/20241226/avtovaz-853875461.html

"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи

"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи - 26.12.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" создал структурное подразделение для поддержки сотрудников - участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба компании. | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T10:46+0300

2024-12-26T10:46+0300

2024-12-26T10:46+0300

спецоперация на украине

россия

автоваз

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" создал структурное подразделение для поддержки сотрудников - участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба компании. "В службе вице-президента по персоналу и социальной политике образована "Служба директора по вопросам поддержки участников СВО и их семей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". В компании уточняют, что службу возглавил Альберт Омаров, гвардии полковник запаса, участник СВО и сирийской кампании, который до недавнего времени командовал отдельным тактическим соединением специального назначения, дислоцированным в Самарской области. Подразделение будет заниматься актуализацией и углублением мер поддержки заводчанам - участникам СВО и членам их семей, которые предоставляет предприятие. "Вся многотысячная семья "АвтоВАЗа" в Тольятти, Ижевске, Москве и Санкт-Петербурге ждет их скорейшего возвращения домой с нашей общей победой", - приводит пресс-служба слова президента компании Максима Соколова.

https://1prime.ru/20241225/avto-853835269.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автоваз