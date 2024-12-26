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"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи - 26.12.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи
"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи - 26.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" создал структурное подразделение для поддержки сотрудников - участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба компании. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T10:46+0300
2024-12-26T10:46+0300
спецоперация на украине
россия
автоваз
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" создал структурное подразделение для поддержки сотрудников - участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба компании. "В службе вице-президента по персоналу и социальной политике образована "Служба директора по вопросам поддержки участников СВО и их семей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа". В компании уточняют, что службу возглавил Альберт Омаров, гвардии полковник запаса, участник СВО и сирийской кампании, который до недавнего времени командовал отдельным тактическим соединением специального назначения, дислоцированным в Самарской области. Подразделение будет заниматься актуализацией и углублением мер поддержки заводчанам - участникам СВО и членам их семей, которые предоставляет предприятие. "Вся многотысячная семья "АвтоВАЗа" в Тольятти, Ижевске, Москве и Санкт-Петербурге ждет их скорейшего возвращения домой с нашей общей победой", - приводит пресс-служба слова президента компании Максима Соколова.
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россия, автоваз
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, АвтоВАЗ
10:46 26.12.2024
 
"АвтоВАЗ" будет поддерживать сотрудников-участников СВО и их семьи

"АвтоВАЗ" создал подразделение для поддержки сотрудников-участников СВО

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром"
Международная промышленная выставка Иннопром - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" создал структурное подразделение для поддержки сотрудников - участников СВО и их семей, сообщила пресс-служба компании.
"В службе вице-президента по персоналу и социальной политике образована "Служба директора по вопросам поддержки участников СВО и их семей", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
В компании уточняют, что службу возглавил Альберт Омаров, гвардии полковник запаса, участник СВО и сирийской кампании, который до недавнего времени командовал отдельным тактическим соединением специального назначения, дислоцированным в Самарской области.
Подразделение будет заниматься актуализацией и углублением мер поддержки заводчанам - участникам СВО и членам их семей, которые предоставляет предприятие.
"Вся многотысячная семья "АвтоВАЗа" в Тольятти, Ижевске, Москве и Санкт-Петербурге ждет их скорейшего возвращения домой с нашей общей победой", - приводит пресс-служба слова президента компании Максима Соколова.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
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