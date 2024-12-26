https://1prime.ru/20241226/gaz-853891315.html
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину - 26.12.2024, ПРАЙМ
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T20:39+0300
2024-12-26T20:39+0300
2024-12-26T20:57+0300
экономика
владимир путин
транзит газа через украину
контракт
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/81/840868189_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_18788005acdd0af701f8fbf19b7239f9.jpg
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин. "Контракта (на транзит газа через Украину - прим. ред.) нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет", - сказал Путин журналистам. При этом он отметил, что Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины."Вот война войной, а мы же поставляли (газ - прим. ред.) регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит (газа через территорию Украины - прим. ред.)", - сказал Путин журналистам.По словам главы государства, Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева."Мы сказали, мы будем поставлять (газ - прим. ред.), даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда", - заявил Путин.Он рассказал, что Украина закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории, но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину". Президент отметил, что предложение подразумевало, чтобы газ поставлялся по украинской территории, при этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят". Получится, что граждане РФ будут поставлять газ в европейскую страну, а по решению арбитражного суда в безакцептном порядке эти деньги будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины "Газпрому".При этом глава государства подчеркнул, что Российская Федерация всегда выступала за поставки газа в Европу."По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин.Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
https://1prime.ru/20241216/gaz-853618558.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84086/81/840868189_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_615fd0022dbbd5b7b8f453bb6837095c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, транзит газа через украину, контракт
Экономика, Владимир Путин, транзит газа через Украину, контракт
Путин сделал заявление о транзите газа через Украину
Путин: контракт по транзиту газа через Украину до Нового года уже не заключить
МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Контракта (на транзит газа через Украину - прим. ред.) нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет", - сказал Путин журналистам.
При этом он отметил, что Россия все еще оплачивает транзит газа через территорию Украины.
"Вот война войной, а мы же поставляли (газ - прим. ред.) регулярно и платили, и платим до сих пор, кстати говоря, деньги за транзит (газа через территорию Украины - прим. ред.)", - сказал Путин журналистам.
На Украине сделали заявление в отношении транзит газа из России
По словам главы государства, Россия готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, но это невозможно в условиях иска от Киева.
"Мы сказали, мы будем поставлять (газ - прим. ред.), даже если это будет там "Сокар" азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина - ред.) иск заберут из суда", - заявил Путин.
Он рассказал, что Украина закрыла один из маршрутов поставки газа по ее территории, но потребовала "оплатить то, что не шло транзитом через Украину". Президент отметил, что предложение подразумевало, чтобы газ поставлялся по украинской территории, при этом украинские власти "иск из арбитражного суда забирать не хотят". Получится, что граждане РФ будут поставлять газ в европейскую страну, а по решению арбитражного суда в безакцептном порядке эти деньги будут поступать на Украину в счет погашения иска Украины "Газпрому".
При этом глава государства подчеркнул, что Российская Федерация всегда выступала за поставки газа в Европу.
"По поводу договоренностей в сфере энергетики: мы всегда выступали за поставки, всегда выступали за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы не отказывались никогда от поставок в Европу", - сказал Путин.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.