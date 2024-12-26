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Итоги года на рынке нефти: мы в ответе за тех, кого добыли

Итоги года на рынке нефти: мы в ответе за тех, кого добыли - 26.12.2024, ПРАЙМ

Итоги года на рынке нефти: мы в ответе за тех, кого добыли

Мировой рынок нефти в 2024 году был в напряжении, едва удерживаясь между ожиданиями от ближневосточного конфликта и действий ОПЕК+. Как Маленький принц Антуана... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

2024-12-26T09:00+0300

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экспортные цены на нефть

нефть

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опек

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саудовская аравия

сделка опек+

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Мировой рынок нефти в 2024 году был в напряжении, едва удерживаясь между ожиданиями от ближневосточного конфликта и действий ОПЕК+. Как Маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери, который искал смысл жизни, рынок пытался определиться - какой фактор все же важнее. "На мировой рынок нефти в 2024 году влияли не только события, но и ожидания, часть которых разгонялись с вполне понятными спекулятивными целями. Ключевые фундаментальные события, определявшие цены на нефть в течение года, - низкие по сравнению с прогнозами темпы роста спроса на нефть в Китае и балансирующие решения ОПЕК+. Главные ожидания - обострение ближневосточного конфликта и резкие предвыборные шаги США, влияние которых явно преувеличивалось", - рассказал замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов. Цены в уходящем году сложились ниже прошлогодних прогнозов - у 79 долларов за баррель. Опрошенные РИА Новости аналитики рассказали, почему в 2025 году не исключают дальнейшего снижения средней стоимости Brent. ОПЕК+, приручи меня ОПЕК+ в течение всего года придерживался курса на сокращение добычи, пытаясь различными "обрядами" приручить нефть, словно Маленький принц Лиса. Помимо установленных для каждой страны-участницы квот на добычу нефти, которые были дополнительно снижены относительно 2023 года, восемь стран также сохраняли добровольно взятые на себя сокращения добычи. В целом, считает руководитель аналитического центра брокера Mind Money Игорь Исаев, эти меры позволили членам ОПЕК+ сохранить доходы от экспорта нефти и удержать цены на уровне, который устраивает основных участников рынка, включая Саудовскую Аравию, США и Китай. Тем не менее, по мнению директора по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, из-за исчерпания возможности сокращать добычу, а также роста нефтепроизводства в странах вне ОПЕК+, альянс в 2024 году де-факто перешел из сильной позиции в слабую. "Текущее их положение вполне можно назвать даже патовым", - охарактеризовал он. Так, еще с октября ОПЕК+ хотел отказываться от части добровольных ограничений - на 2,2 миллиона баррелей в сутки, начав постепенно наращивать добычу и надеясь выйти из этих обязательств полностью до конца сентября 2025 года. Но ситуация на рынке вынуждала дважды сдвигать срок начала наращивания добычи - сначала на декабрь 2024 года, а потом на январь 2025 года. В начале декабря министр энергетики Саудовской Аравии, ключевой участницы соглашения, Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ больше всего в 2024 году помешало то, что некоторые страны альянса не выполняли должным образом обязательства сократить добычу, и накапливался избыточный объем нефти. Речь идет об Ираке, Казахстане и России, которые в текущем году были в ответе за свою нефтедобычу, которую "приручили", так как они не всегда выполняли добровольные сокращения. Чтобы наладить ситуацию, они подготовили планы по компенсации перепроизводства, что потребовало от них дополнительных сокращений. Хотя в западных СМИ ходили слухи, что соглашение ОПЕК+ может даже распасться, так как оно зашло в тупик, альянс по итогам последней встречи в 2024 году пришел к консенсусу. Эксперт Белогорьев считает, что сейчас любые попытки ОПЕК+ увеличить добычу будут приводить к снижению цен, но после второго квартала 2025 года альянсу все же придется пойти на этот шаг. Там растет добыча, где нас нетПо мнению Белогорьева, в первом квартале будущего года ОПЕК+ будет в ожидании действий администрации избранного президента США Дональда Трампа в отношении нефтяного экспорта Ирана, Венесуэлы и отчасти России. По его оценкам, если политика Трампа по отношению к Ирану будет такой жесткой, как от него многие ждут, геополитическая премия в цене нефти в 2025 году может быть даже выше, чем в 2024 году. Также независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов напомнил, что администрация Трампа может уже в следующем году начать выдавать новые разрешения на строительство экспортных глубоководных терминалов на побережье Мексиканского залива, что позволит США в перспективе стать вторым по величине экспортером нефти после Саудовской Аравии. На фоне этого странам ОПЕК+ будет сложнее поддерживать цены на нефть, добавил он. Сам Трамп заявлял, что его администрация сосредоточится на концепции "бурить, детка, бурить", обещая обеспечить американский бюджет благодаря увеличению нефтедобычи. Отчего хороша пустыня Ближнего Востока?Сделка ОПЕК+ стала одной из причин серьезного сокращения добычи нефти в России, оценил эксперт Родионов. Если в апреле 2020 года в РФ добывалось 10,53 миллиона баррелей в сутки, то в октябре 2024 года - уже порядка 8,95 миллиона, отметил он. "Возвращение к прежнему уровню добычи будет осложнено из-за специфики скважинного фонда: в России добыча нефти осуществляется в основном на скважинах, оборудованных штанговыми насосными установками. В таких условиях гораздо сложнее регулировать уровень добычи, чем на фонтанных скважинах, широко распространенных на Ближнем Востоке", - объяснил эксперт. Однако, по его мнению, более серьезны для российской нефтянки влияние санкций и налоговая нагрузка, что может ограничивать новые проекты. По прогнозам эксперта ИЭФ Белогорьева, в 2025 году при условии увеличения квоты в рамках ОПЕК+ годовой прирост российской добычи нефти с учетом конденсата составит порядка 2-3 миллионов тонн, то есть менее 1%, а экспорт нефти незначительно снизится. На его взгляд, при этом участие в ОПЕК+ до сих пор приносит России больше пользы в виде более высоких цен на нефть, чем обременений для добычи. К какой цене на нефть готовить сердцеОпрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что в 2024 году цена барреля Brent может составить порядка 85 долларов. Но близко к такой отметке ей удалось подобраться лишь в первом полугодии. С июля котировки уже находились большую часть времени в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Поддерживать котировки позволяли опасения - "то, чего глазами не увидишь", как сказал бы Экзюпери. "Страхов здесь было значительно больше, чем реальных угроз для международной торговли нефтью, но эти страхи внесли заметный вклад в удержание цен на нефть от падения ниже 70-75 долларов за баррель", - добавил эксперт. Рынок нефти в 2025 году будет определяться направлением политики ОПЕК+, правильностью оценки спроса в Китае, считает эксперт "Имплементы" Иван Тимонин. Также сохранятся и геополитические риски, связанные с Ближнем Востоком. Отдельно он выделил политику Трампа, который может оказать значительное влияние на нефтяную отрасль. "С учетом решения ОПЕК+ и текущих ожиданий в отношении баланса рынка в ближайшие годы цены в среднем по 2025 году, вероятно, установятся в диапазоне 70-80 долларов за баррель" - поделился прогнозом Тимонин. По мнению же эксперта Mind Money Исаева, диапазон может быть чуть уже - 75-80 долларов, как в текущем году. Эксперт Родионов считает, что средняя цена Brent не превысит 70 долларов за баррель, а российской марки Urals - 60 долларов. По мнению эксперта ИЭФ Белогорьева, цена может опуститься до 75-78 долларов, если поддержку ценам окажет ожидаемое ужесточение санкционного давления США на иранский нефтяной экспорт. "Но многое будет зависеть также от спроса, возможных санкций против российского нефтяного экспорта и решений ОПЕК+ по отмене добровольных ограничений на добычу нефти. Вполне реалистичны сценарии и со значительно более резкой просадкой цен, в пессимистичном сценарии с закреплением среднегодовой цены ближе к 65 долларам", - заключил Белогорьев.

https://1prime.ru/20241225/neft-853849991.html

https://1prime.ru/20241219/ogranicheniya-853720841.html

сша

китай

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экспортные цены на нефть, нефть, сша, китай, опек, дональд трамп, саудовская аравия, сделка опек+