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В Ленобласти пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета

В Ленобласти пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета - 26.12.2024, ПРАЙМ

В Ленобласти пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета

Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) пройдет в четверг на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области под... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T00:22+0300

2024-12-26T00:22+0300

2024-12-26T00:22+0300

экономика

россия

белоруссия

рф

армения

юрий ушаков

никол пашинян

владимир путин

еаэс

евразийская экономическая комиссия

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МОСКВА, 26 дек – ПРАЙМ. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) пройдет в четверг на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области под председательством премьера Армении Никола Пашиняна. В работе саммита также примут участие президенты РФ Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Предполагаются и выступления глав государств-наблюдателей при ЕАЭС – лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева и президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса. Ожидается, что лидеры ЕАЭС обсудят актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, перспективы дальнейшего углубления интеграционных процессов, формирование общего рынка нефти и газа. По итогам встречи президенты подпишут более 20 документов, в том числе о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя в союзе. ПОВЕСТКА САММИТА Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры стран ЕАЭС сперва соберутся в узком составе, главы государств в закрытом порядке обсудят, в частности, формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза, ход формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, ход исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза. Также в узком составе лидеры рассмотрят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета. Затем саммит продолжится в расширенном составе, в этой части будут открытые для СМИ выступления всех лидеров ЕАЭС и глав двух государств-наблюдателей. Ушаков напомнил, что с 1 января 2025 года роль председателя в ЕАЭС переходит от Армении к Белоруссии. "Ожидается, что тоже на этом заседании в "Игоре" президент Белоруссии обозначит приоритеты своего председательства на 2025 год", - уточнил помощник президента РФ. Он сообщил, что после выступлений состоится подписание документов, их где-то более 20, в частности лидеры ЕАЭС подпишут документы о предоставлении Ирану статуса страны-наблюдателя в союзе. Ушаков сообщил также, что для президентов в курортном комплексе "Игора" предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта. Он выразил сомнение, что лидеры будут кататься на лыжах, "но смотреть какие-то мероприятия зимних видов спорта будут".

белоруссия

рф

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россия, белоруссия, рф, армения, юрий ушаков, никол пашинян, владимир путин, еаэс, евразийская экономическая комиссия