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В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ - 26.12.2024, ПРАЙМ
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В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ - 26.12.2024, ПРАЙМ
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти, газового конденсата и сжиженного... | 26.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-26T15:23+0300
2024-12-26T15:23+0300
энергетика
россия
нефть
спг
административная ответственность
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа (СПГ), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ исключает из закона "О таможенном тарифе" нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ, а также о выдаче Минэнерго РФ и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте таких товаров. Это связано с тем, что в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с 1 января 2024 года обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, а также действует нулевая ставка экспортной пошлины на газовый конденсат и СПГ. В связи с этим сохранение нефти, газового конденсата и СПГ в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным, говорится в пояснительной записке к документу. Исключение необходимости представлять документы, подтверждающие освобождение от вывозных пошлин, снизит административную нагрузку на субъектов внешнеэкономической деятельности, сказано там же. Закон содержит также ряд норм, в том числе о сохранении возможности применять нулевую ставку экспортной пошлины на нефть, добытую на отдельных участках недр, перешедших на налог на дополнительный доход (НДД), и на новых морских месторождениях в случае, если правительство РФ воспользуется правом временно (на 6 месяцев) ввести ненулевую пошлину на нефть. Таким правом кабмин сейчас может воспользоваться при больших колебаниях нефтяных цен. В связи с ранее утвержденной в Налоговом кодексе новой методикой расчета средней цены нефти Urals для исчисления нефтяных налогов поправками вносятся корреспондирующие изменения в закон о таможенном тарифе. Эти изменения будут применяться для расчета ставок экспортных пошлин на нефть и отдельные категории нефтепродуктов, которые будут уплачиваться начиная с 1 января 2025 года. Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
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россия, нефть, спг, административная ответственность
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, СПГ, административная ответственность
15:23 26.12.2024
 
В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ

Путин снизил административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа (СПГ), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Документ исключает из закона "О таможенном тарифе" нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ, а также о выдаче Минэнерго РФ и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте таких товаров.
Это связано с тем, что в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с 1 января 2024 года обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, а также действует нулевая ставка экспортной пошлины на газовый конденсат и СПГ.
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В связи с этим сохранение нефти, газового конденсата и СПГ в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным, говорится в пояснительной записке к документу. Исключение необходимости представлять документы, подтверждающие освобождение от вывозных пошлин, снизит административную нагрузку на субъектов внешнеэкономической деятельности, сказано там же.
Закон содержит также ряд норм, в том числе о сохранении возможности применять нулевую ставку экспортной пошлины на нефть, добытую на отдельных участках недр, перешедших на налог на дополнительный доход (НДД), и на новых морских месторождениях в случае, если правительство РФ воспользуется правом временно (на 6 месяцев) ввести ненулевую пошлину на нефть. Таким правом кабмин сейчас может воспользоваться при больших колебаниях нефтяных цен.
В связи с ранее утвержденной в Налоговом кодексе новой методикой расчета средней цены нефти Urals для исчисления нефтяных налогов поправками вносятся корреспондирующие изменения в закон о таможенном тарифе. Эти изменения будут применяться для расчета ставок экспортных пошлин на нефть и отдельные категории нефтепродуктов, которые будут уплачиваться начиная с 1 января 2025 года.
Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьСПГадминистративная ответственность
 
 
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