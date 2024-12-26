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В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ

В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ - 26.12.2024, ПРАЙМ

В России снизили административную нагрузку на экспортеров нефти и СПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти, газового конденсата и сжиженного... | 26.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-26T15:23+0300

2024-12-26T15:23+0300

2024-12-26T15:23+0300

энергетика

россия

нефть

спг

административная ответственность

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на снижение административной нагрузки на экспортеров нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа (СПГ), соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Документ исключает из закона "О таможенном тарифе" нормы об освобождении от таможенных пошлин сырой нефти, газового конденсата и СПГ, а также о выдаче Минэнерго РФ и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных таможенных пошлин при экспорте таких товаров. Это связано с тем, что в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли с 1 января 2024 года обнулены ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть, а также действует нулевая ставка экспортной пошлины на газовый конденсат и СПГ. В связи с этим сохранение нефти, газового конденсата и СПГ в перечне товаров, освобождаемых от таможенных пошлин с выдачей соответствующих подтверждений, представляется избыточным, говорится в пояснительной записке к документу. Исключение необходимости представлять документы, подтверждающие освобождение от вывозных пошлин, снизит административную нагрузку на субъектов внешнеэкономической деятельности, сказано там же. Закон содержит также ряд норм, в том числе о сохранении возможности применять нулевую ставку экспортной пошлины на нефть, добытую на отдельных участках недр, перешедших на налог на дополнительный доход (НДД), и на новых морских месторождениях в случае, если правительство РФ воспользуется правом временно (на 6 месяцев) ввести ненулевую пошлину на нефть. Таким правом кабмин сейчас может воспользоваться при больших колебаниях нефтяных цен. В связи с ранее утвержденной в Налоговом кодексе новой методикой расчета средней цены нефти Urals для исчисления нефтяных налогов поправками вносятся корреспондирующие изменения в закон о таможенном тарифе. Эти изменения будут применяться для расчета ставок экспортных пошлин на нефть и отдельные категории нефтепродуктов, которые будут уплачиваться начиная с 1 января 2025 года. Документ вступает в силу через 30 дней после официального опубликования.

https://1prime.ru/20241225/spg-853848186.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нефть, спг, административная ответственность